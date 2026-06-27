जब एक कुत्ते की वजह से दो देशों में छिड़ गया था युद्ध

आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में इसकी सच्चाई दर्ज है, जब एक आवारा कुत्ते की वजह से ग्रीस और बुल्गारिया के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया था, जिसमें दोनों ही तरफ से काफी खून बहा

यह कहानी है साल 1925 की। अक्टूबर का महीना था और शरद ऋतु की हल्की ठंड ने दस्तक दे दी थी। यूरोप के बाल्कन इलाके में, जहां ग्रीस (यूनान) और बुल्गारिया की सीमाएं आपस में मिलती थीं, वहां हवा में एक अजीब सी बेचैनी और तनाव घुला हुआ था।

नक्शे पर खिंची एक लकीर के दोनों तरफ दो देशों के फौजी बूटों की आवाजें गूंज रही थीं। दोनों देशों के बीच पहले से ही कई जंगें हो चुकी थीं, इसलिए सीमाओं पर तैनात सैनिक एक-दूसरे को ऐसे देखते थे जैसे कोई भी छोटी सी हरकत बारूद के ढेर में माचिस लगा देगी। लेकिन इतिहास की क्रूर विडंबना देखिए- इस बारूद के ढेर पर माचिस किसी तानाशाह के भाषण ने नहीं, बल्कि चार पैरों वाले एक बेकसूर, आवारा कुत्ते ने लगाई।

आइए चलते हैं उस खूनी और अजीबोगरीब दास्तान के सफर पर, जिसे इतिहास "द वॉर ऑफ द स्ट्रे डॉग" या "पेट्रिच का संकट" के नाम से जानता है।

एक कुत्ता और एक अनजानी सरहद तारीख थी 18 अक्टूबर 1925। ग्रीस की एक सीमा चौकी पर हमेशा की तरह पहरा चल रहा था। वहां तैनात एक ग्रीक सैनिक का एक वफादार कुत्ता था। वह कोई ट्रेन किया हुआ मिलिट्री डॉग नहीं था, बस एक आम कुत्ता था जिसे सैनिकों ने पाल लिया था।

एक सैनिक इसी कुत्ते के साथ खेल रहा था कि तभी अचानक कुत्ता किसी बात पर भड़क गया। शायद उसने झाड़ियों में किसी जानवर को देखा या बस यूं ही उसका मूड बदला, और वह तेजी से भागने लगा। वह भागते-भागते उस काल्पनिक रेखा की तरफ बढ़ गया जो ग्रीस और बुल्गारिया को अलग करती थी।

सैनिक चिल्लाया, "रुको! वापस आओ!" लेकिन कुत्ते के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सैनिक घबरा गया। क्योंकि उसे डर था कि कुत्ता अगर दुश्मन देश की सीमा में चला गया तो उसे मार दिया जाएगा। सैनिक ने आव देखा न ताव, अपनी राइफल संभाली और कुत्ते के पीछे दौड़ लगा दी।

दौड़ते-दौड़ते, हांफते हुए, सैनिक ने यह ध्यान ही नहीं दिया कि उसके कदम 'नो मैन्स लैंड' (दो देशों के बीच की खाली जमीन) को पार कर चुके हैं। वह सीधे बुल्गारिया की सीमा के अंदर दाखिल हो गया।

दूसरी तरफ, बुल्गारिया के एक वॉचटावर पर तैनात बॉर्डर गार्ड ने दूरबीन से देखा कि एक हथियारबंद ग्रीक सैनिक उनकी सरहद के भीतर घुस आया है। उन दिनों नियम सख्त थे और नफरत चरम पर थी। बुल्गारियाई गार्ड को लगा कि यह कोई जासूस है या कोई हमलावर। उसने बिना कोई चेतावनी दिए ट्रिगर दबा दिया- ठाएं!

एक गोली शांत वादियों को चीरती हुई निकली और सीधे उस ग्रीक सैनिक को लगी। वह वहीं मिट्टी पर गिर पड़ा। कुत्ता तो बच निकला, लेकिन उसका मालिक अपनी जान गंवा बैठा।

जब ईगो बन गया राष्ट्रवाद अगर यह घटना आज के दौर में होती, तो दोनों देशों के कमांडर हॉटलाइन पर बात करते, फ्लैग मीटिंग बुलाई जाती और मामला शायद सुलझ जाता। लेकिन 1925 का ग्रीस एक बहुत ही नाजुक और आक्रामक दौर से गुजर रहा था।

ग्रीस की सत्ता पर उस समय एक तानाशाह का कब्जा था- जनरल थियोडोरोस पेंगालोस

पेंगालोस एक ऐसा नेता था जो अपनी जनता के सामने खुद को एक बेहद मजबूत और कड़क शासक दिखाना चाहता था। जैसे ही इस सीमाई झड़प की खबर ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंची, पेंगालोस के दफ्तर में खलबली मच गई।

पेंगालोस ने इस घटना को एक सैनिक की दुखद मौत के रूप में नहीं देखा। उसने इसे एक सुनहरे मौके के रूप में देखा- अपनी ताकत दिखाने का मौका और बुल्गारिया को नीचा दिखाने का मौका। उसने तुरंत रेडियो और अखबारों के जरिए माहौल गर्म कर दिया। देखते ही देखते, एक कुत्ते को बचाने की कोशिश में मरा सैनिक 'राष्ट्रीय अस्मिता' का प्रतीक बन गया।

ग्रीस की सरकार ने बुल्गारिया के सामने एक बेहद सख्त और अपमानजनक अल्टीमेटम रख दिया, जिसके लिए उन्हें सिर्फ 48 घंटे का समय दिया गया:

बुल्गारिया सरकार इस घटना के लिए सार्वजनिक रूप से और आधिकारिक तौर पर माफी मांगे।

घटना के जिम्मेदार बुल्गारियाई बॉर्डर गार्ड्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

मृत सैनिक के परिवार और ग्रीस सरकार को हर्जाने के तौर पर 20 लाख फ्रेंच फ्रैंक (उस समय की एक बहुत बड़ी रकम) दिए जाएं। बुल्गारिया की सरकार इस अल्टीमेटम को देखकर हैरान रह गई। उनका कहना था, "सैनिक हथियार लेकर हमारी सीमा में घुसा था, हमारे गार्ड ने सिर्फ अपनी ड्यूटी की। हम माफी क्यों मांगें?" उन्होंने हर्जाना देने से साफ इनकार कर दिया और मामले की जांच के लिए एक संयुक्त कमिटी बनाने की मांग की।

लेकिन तानाशाह पेंगालोस को शांति नहीं, बल्कि अपनी वाहवाही चाहिए थी।

तोपों की गूंज और बेकसूरों की मौत जैसे ही 48 घंटे की समयसीमा खत्म हुई, जनरल पेंगालोस ने अपनी सेना को कूच करने का आदेश दे दिया। 22 अक्टूबर 1925 को ग्रीक सेना की 6वीं कोर ने बड़े-बड़े हाथियारों और हजारों पैदल सैनिकों के साथ बुल्गारिया की सीमा पर धावा बोल दिया।

यह कोई छोटी-मोटी झड़प नहीं थी, यह एक फुल-स्केल आक्रमण था। ग्रीक सैनिकों ने बुल्गारिया के सीमाई शहर पेट्रिच और उसके आस-पास के कई गांवों पर कब्जा कर लिया।

बुल्गारिया की सेना उस समय बहुत कमजोर थी, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद लगी पाबंदियों के कारण उनके पास ज्यादा सैनिक रखने की इजाजत नहीं थी। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद मित्र देशों की तरफ से की गई न्यूइली-सुर-सीन की संधि (Treaty of Neuilly-sur-Seine) के तहत बुल्गारिया पर बहुत सख्त सैन्य प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके अनुसार बुल्गारिया को एक बड़ी सेना रखने की अनुमति नहीं थी।

इसके बावजूद, बुल्गारियाई सैनिकों और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया। पहाड़ों और तंग रास्तों पर गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया।

जिस पेट्रिच शहर में कुछ दिन पहले तक लोग शांति से सो रहे थे, वहां अब आसमान से गोले बरस रहे थे। घरों को आग लगा दी गई थी। बच्चे, बूढ़े और औरतें अपनी जान बचाने के लिए जंगलों की तरफ भाग रहे थे। यह नजारा बेहद खौफनाक था- सोचिए, उन बेकसूर नागरिकों को यह पता भी नहीं रहा होगा कि उनके घरों पर जो बम गिर रहे हैं, उसकी असली वजह एक आवारा कुत्ता था!

दूसरे देशों की एंट्री और फैसले की घड़ी जब बुल्गारिया को लगा कि वह अकेले ग्रीस की इस विशाल सेना का सामना नहीं कर पाएगा, तो उसने चालाकी दिखाई। वे सैन्य रूप से तो कमजोर थे, लेकिन कूटनीति में माहिर थे। उन्होंने युद्ध के मैदान में सीधे लड़ने के बजाय दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत का दरवाजा खटखटाया।

उस जमाने में 'लीग ऑफ नेशंस' (League of Nations) हुआ करती थी, जो आज के 'यूनाइटेड नेशंस' (UN) का पुराना रूप थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति बनाए रखने और भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए 1919 में 'लीग ऑफ नेशंस' की स्थापना की गई थी, लेकिन यह संगठन आंतरिक कमजोरियों के कारण 1939 में शुरू हुए दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा।

इस महाविनाश के बीच दुनिया के ताकतवर देशों को अहसास हुआ कि एक ऐसे मजबूत वैश्विक संगठन की जरूरत है, जिसके पास फैसलों को लागू कराने की असली ताकत हो। इसी सोच के साथ, दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होते ही 24 अक्टूबर 1945 को 'संयुक्त राष्ट्र' (UN) का आधिकारिक तौर पर गठन किया गया, जिसने पुरानी और असफल हो चुकी 'लीग ऑफ नेशंस' की जगह ली और दुनिया को एक नया सुरक्षा कवच दिया।

बुल्गारिया ने इसी लीग को एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें लिखा, "हम पर बिना किसी ठोस वजह के हमला किया गया है। हमारी संप्रभुता खतरे में है। कृपया दुनिया को एक और महायुद्ध में झुलसने से बचाइए।"

लीग ऑफ नेशंस ने मामले की गंभीरता को समझा। यह पहला मौका था जब लीग के सामने दो देशों का ऐसा खुला युद्ध आया था, जहां एक बड़े देश ने छोटे देश पर हमला किया था। लीग ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और ग्रीस को सख्त लहजे में आदेश दिया- "अपनी सेना को तुरंत पीछे हटाओ, वरना पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ आर्थिक पाबंदियां लगा देगी।"

ब्रिटेन और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों ने भी अपनी नौसेना को अलर्ट पर डाल दिया। ग्रीस के तानाशाह पेंगालोस को समझ आ गया कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ चुका है। अगर उसने युद्ध जारी रखा, तो उसका अपना देश तबाह हो जाएगा। मजबूरन, ग्रीस को अपने कदम पीछे खींचने पड़े।

इतिहास का सबसे महंगा कुत्ता लीग ऑफ नेशंस ने इस पूरे मामले की जांच के लिए अपने अफसरों की एक टीम भेजी। जांच में जो सच सामने आया, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह साफ हो गया कि ग्रीस ने एक बेहद मामूली बात का बतंगड़ बनाकर एक बेकसूर देश पर हमला किया था।

लीग ने अपना अंतिम फैसला सुनाया: ग्रीस की सैन्य कार्रवाई को 'अनुचित और जरूरत से ज्यादा आक्रामक' माना गया।

ग्रीस को आदेश दिया गया कि वह बुल्गारिया को युद्ध के नुकसान और वहां हुई तबाही के मुआवजे के तौर पर £45,000 (करीब 45,000 पाउंड) का जुर्माना भरे। यह उस समय ग्रीस की चरमराती अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तानाशाह पेंगालोस की देश भर में थू-थू हुई। जिस जनता के सामने वह हीरो बनना चाहता था, उसी जनता की नजरों में वह एक विलेन और जोकर बन गया, जिसने एक कुत्ते के चक्कर में देश का खजाना खाली करवा दिया और देश का अपमान कराया।