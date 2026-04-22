ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए ट्रंप? अब भी मजबूत है आर्मी; खुफिया रिपोर्ट में दावा

ईरान के साथ दूसरे दौर की शांति वार्ता से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, 'हमने उनकी नौसेना को नष्ट कर दिया है, हमने उनकी वायु सेना को नष्ट कर दिया है, हमने उनके नेताओं को हटा दिया है।'

अमेरिका के तमाम हमलों के बाद भी ईरान सैन्य रूप से मजबूत बना हुआ है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ईरान की सेना को पूरी तरह से तबाह करने का दावा कर रहे हैं। ट्रंप ने बुधवार को ही सीजफायर को बढ़ाने का ऐलान किया है। 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान की शुरुआत की थी।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पेंटागन के खुफिया विभाग के आकलन में पता चला है कि ईरान के पास अब भी मजबूत सैन्य क्षमता है। एजेंसी ने एनबीसी न्यूज के हवाले से लिखा कि खुफिया रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि हालिया ऑपरेशन के बाद भी ईरान के सशस्त्र बल एक मजबूत क्षेत्रीय ताकत बने हुए हैं।

ट्रंप का दावा ईरान के साथ दूसरे दौर की शांति वार्ता से पहले ट्रंप ने कहा था, 'हमने उनकी नौसेना को नष्ट कर दिया है, हमने उनकी वायु सेना को नष्ट कर दिया है, हमने उनके नेताओं को हटा दिया है।' ट्रंप ने कहा, 'हमने उनके नेताओं को हटा दिया है, जिससे एक तरह से मामला थोड़ा जटिल हो जाता है, लेकिन ये नेता कहीं अधिक तर्कवादी हैं।'

उन्होंने कहा, 'यह सत्ता परिवर्तन है, चाहे आप इसे कुछ भी कहें, जो मैंने करने का वादा नहीं किया था, लेकिन मैंने इसे अप्रत्यक्ष रूप से कर दिया है।'

रक्षा मंत्री भी कर चुके तबाही का दावा हाल ही में हेगसेथ ने कहा था कि ऑपरेशन फ्यूरी के तहत अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने ईरान के मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा था, 'आप अपने बचे हुए लॉन्चरों और मिसाइलों को बाहर निकाल रहे हैं और उन्हें बदलने की कोई क्षमता आपके पास नहीं है।'

कर लिया सीजफायर ट्रंप ने मध्यस्थ देश पाकिस्तान के अनुरोध पर ईरान के साथ युद्धविराम को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'ईरान की सरकार गंभीर रूप से विभाजित है, जिसकी उम्मीद पहले से थी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर, हमसे कहा गया है कि हम ईरान पर अपना हमला तब तक रोक दें जब तक उनके नेता और प्रतिनिधि एक संयुक्त प्रस्ताव लेकर नहीं आते। इसलिए मैंने अपनी सेना को नाकाबंदी जारी रखने और बाकी सभी मामलों में तैयार रहने का निर्देश दिया है। मैं युद्धविराम को तब तक के लिए बढ़ा रहा हूं जब तक उनका प्रस्ताव पेश नहीं हो जाता और बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती।'

ट्रंप ने बदला रुख युद्धविराम बढ़ाने का फैसला ट्रंप के रुख में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। मंगलवार सुबह उन्होंने कहा था कि यदि बुधवार तक समझौता नहीं हुआ तो 'बमबारी होगी।' उन्होंने यह भी कहा था कि सेना 'पूरी तरह तैयार' है। ट्रंप ने मंगलवार दोपहर वाइट हाउस में एनसीएए कॉलेजियेट चैंपियंस को संबोधित करते समय ईरान संघर्ष या वार्ता का कोई जिक्र नहीं किया।

शांति समझौते के लिए दूसरे दौर की वार्ता को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण पाकिस्तान ने युद्धविराम बढ़ाने का आग्रह किया था। यह वार्ता अब भी इसी सप्ताह बाद में होने की उम्मीद है। फिर भी अगले दौर की बातचीत की तारीख को लेकर अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है।