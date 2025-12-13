पुतिन की बैठक में जबरन घुस गए थे शहबाज शरीफ? पाक PM की हो रही किरकिरी- Fact Check

संक्षेप: आरटी इंडिया ने एक्स पर पोस्ट किया था कि पीएम नवाज शरीफ ने राष्ट्रपति पुतिन का 40 मिनट से अधिक इंतजार किया, फिर थककर रूसी नेता की एर्दोगन के साथ चल रही बैठक में जबरन घुस गए। वह दस मिनट बाद वहां से चले गए।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शुक्रवार को सोशल मीडिया पर उस समय भारी ट्रोलिंग का शिकार हो गए, जब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यह दावा किया गया कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के बीच चल रही एक बंद कमरे की बैठक में जबरन घुस गए थे। हालांकि, बाद में इस वीडियो को यह दावा करते हुए हटा दिया गया कि यह घटनाओं का गलत निरूपण हो सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रूसी राज्य-नियंत्रित मीडिया आरटी इंडिया द्वारा पहले साझा की गई एक पोस्ट के अनुसार, तुर्कमेनिस्तान के अश्गाबात में अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास मंच में प्रधानमंत्री शरीफ ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ अलग से बैठक के लिए लगभग 40 मिनट तक इंतजार किया था। पोस्ट में दावा किया गया था कि पाकिस्तानी पीएम ने बाद में पुतिन और एर्दोगन के बीच चल रही बैठक में प्रवेश किया और लगभग 10 मिनट तक वहां रहे, लेकिन वे पुतिन के साथ अलग से बातचीत सुनिश्चित किए बिना ही चले गए।

आरटी इंडिया ने एक्स पर पोस्ट किया था, "पीएम नवाज शरीफ ने राष्ट्रपति पुतिन का 40 मिनट से अधिक इंतजार किया, फिर थककर रूसी नेता की एर्दोगन के साथ चल रही बैठक में जबरन घुस गए। वह दस मिनट बाद वहां से चले गए।"

यह वीडियो तुरंत ही ऑनलाइन वायरल हो गया, जिससे सोशल मीडिया पर व्यापक मजाक उड़ा। कई यूजर्स ने शरीफ के राजनयिक आचरण पर सवाल उठाए और इस घटना को एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी बताया, खासकर ऐसे समय में जब पाकिस्तान रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

सोशल मीडिया पर उपहास के बाद, आरटी इंडिया ने अपनी पोस्ट हटा दी और एक स्पष्टीकरण जारी किया। पोस्ट में कहा गया, "हमने तुर्कमेनिस्तान में शांति और विश्वास मंच पर व्लादिमीर पुतिन से मिलने का इंतजार कर रहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ के बारे में एक पिछली पोस्ट हटा दी है। वह पोस्ट घटनाओं का गलत निरूपण हो सकती है।"

रूसी राज्य समाचार एजेंसी आरआईए नोवोस्ती ने रिपोर्ट दी कि पुतिन और एर्दोगन ने दोनों प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों के कमरे से बाहर निकलने के बाद निजी तौर पर अपनी बातचीत जारी रखी, लेकिन शरीफ के कथित जबरन घुसने का कोई उल्लेख नहीं किया।

इस बीच, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने X पर एक पोस्ट साझा की जिसमें उन्होंने कार्यक्रम के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ हुई अपनी बातचीत पर प्रकाश डाला। शरीफ ने लिखा, "अश्गाबात में अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास मंच के मौके पर मेरे प्रिय भाई राष्ट्रपति एर्दोगन से मुलाकात की। पाकिस्तान के एक भरोसेमंद और पुराने मित्र के साथ विचारों का आदान-प्रदान करना हमेशा खुशी की बात होती है।"