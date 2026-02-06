क्या सच में बच्चों को खाता था एपस्टीन, नई फाइल्स में क्या हुआ खुलासा?

संक्षेप: अमेरिका के बदनाम फाइनेंसर जेफ्री एपस्टीन से जुड़े कई दावों में नरभक्षण से जुड़े दावे किए जा रहे हैं। इन फाइल्स के मुताबिक एपस्टीन की नाव पर बच्चों के साथ गलत काम किया जाता था। यहां तक कि उन्हें काटकर खाया भी जाता था। अब इन दावों की जांच की गई है।

अमेरिका समेत दुनिया भर की राजनीति में एपस्टीन फाइल्स ने बवाल मचाया हुआ है। बदनाम यौन अपराधी और फाइनेंसर जेफ्री एपस्टीन जुड़ी फाइलों में अभी तक कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं। इसमें अरबपति से लेकर वैज्ञानिक तक शामिल हैं। तीस लाख से ज्यादा दस्तावेजों के सामने आने के बाद कई सनसनीखेज दावे किया जा रहे हैं। इनमें सबसे भयानक नरभक्षण और बच्चों को खाने के अलावा बलि जैसे आरोप भी शामिल हैं।

पिछले कुछ समय से अमेरिकी न्याय विभाग एपस्टीन से जुड़े कई दस्तावेजों को सार्वजनिक कर चुका है। हाल ही में 30 जनवरी को भी कुछ नई फाइलें सामने आई। इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर ऐसे दावों की बाढ़ आ गई, जिनमें आरोप लगाया गया था कि एपस्टीन और उसके साथ पार्टी करने वाले कई लोग नरभक्षण करते थे। इन आरोपों में का सोर्स एपस्टीन फाइल्स में इस्तेमाल होने वाले क्रीम शब्द से लिया गया।

सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक मेल में एपस्टीन लिखता है कि लाखों बच्चे हैं, बहुत कम अच्छी क्रीम चीज। दस्तावेजों में कई जगह पर क्रीम चीज शब्द का उपयोग किया गया है, हालांकि साफ तौर पर नरभक्षण जैसा दावा नहीं किया गया है। अधिकांश मेल और दस्तावेजों में क्रीम चीज का इस्तेमाल सामान्य भोजन या फिर किसी कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए किया गया है। फाइल्स में ऐसा कोई संकेत नहीं है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि इसका उपयोग हिंसा या नरभक्षण के लिए किया गया था।

क्यों शुरू हुआ दावा? एपस्टीन फाइल्स जब से खुलना शुरू हुई है, लोगों के मन में एक दिलचस्पी बनी हुई है। नरभक्षण से जुड़ा यह दावा नया नहीं है। 2009 में एक 21 साल की मॉडल का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह मैक्सिको के एक शहर में चिल्लाते हुए कहती है कि अमीर लोग बच्चों को खाते हैं, अनुष्ठान करते हैं और बलि देते हैं। हाल ही में जब एपस्टीन को लेकर नरभक्षण के दावे किए गए, तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी इसी से जुड़ा बताकर तेजी के साथ वायरल हुआ।

सोशल मीडिया पर नरभक्षण के दावों के बाद कई स्वतंत्र फैक्ट चेक एजेंसियों ने भी इस मामले की जांच की। स्नोप्स नामक एक एजेंसी के मुताबिक, इन फाइलों में नरभक्षण और अनुष्ठानिक बलि जैसे शब्दों का उल्लेख तो बार-बार आता है, लेकिन इनकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक जारी की गई फाइलों में कैनिबल शब्द का उपयोग 52 बार किया गया है, जबकि कैनिबैलिस्म शब्द का उपयोग 6 बार। यह दावे को हवा तो देता है, लेकिन इसकी सत्यता का कोई समर्थन नहीं करता।

एजेंसी ने बताया कि यह बात सही है कि एपस्टीन फाइल्स में ऐसे आरोपों का उल्लेख किया गया है। लेकिन उनकी सत्यता प्रमाणित नहीं है। इन फाइलों में जिन आरोपों का जिक्र किया गया है, वह एफबीआई अधिकारियों और एक अज्ञात व्यक्ति की बातचीत पर आधारित है।

बच्चों को काटा और आंते निकाल ली रिपोर्ट के मुताबिक एपस्टीन मामले की जांच के दौरान एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने एपस्टीन की नाव पर काम करने के दौरान बहुत ज्यादा हिंसा देखी थी। एफबीआई अधिकारियों को भेजे एक मेल में उसने आरोप लगाया वह खुद “एक तरह की अनुष्ठानिक बलि” का शिकार हुआ, जिसमें उसके पैरों को तलवार से काटा गया, हालांकि कोई निशान नहीं बचे। उसने यह भी दावा किया कि उसने नाव पर बच्चों के शरीर के टुकड़े किए जाते, उनकी आंतें निकाली जातीं और कुछ लोगों को उन आंतों से निकली मानव मल खाने की घटनाएं देखीं।

उस व्यक्ति ने यह भी आरोप लगाया कि उसी घटना के दौरान एपस्टीन और अन्य प्रभावशाली लोगों ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। हालांकि न्याय विभाग के रिकॉर्ड्स के अनुसार, उसने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया।