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क्या ईरान ने दुबई पर कर दिया हमला? वायरल तस्वीरों से मचा हड़कंप, सुरक्षित जगह भागे लोग

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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घटना के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से अफवाहें फैलने लगीं क्योंकि हाल के दिनों में ईरान और यूएई के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है। बीते सप्ताह यूएई के फुजैरा तेल क्षेत्र और अन्य स्थानों पर ड्रोन व मिसाइल हमलों की खबरें सामने आई थीं। 

क्या ईरान ने दुबई पर कर दिया हमला? वायरल तस्वीरों से मचा हड़कंप, सुरक्षित जगह भागे लोग

ईरान और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच दुबई के अल जद्दाफ इलाके से घना धुआं उठने और आग की तस्वीरें सामने आईं। इसने रविवार को पूरे यूएई में दहशत फैला दी। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया कि ईरान ने हमला किया है और दुबई क्रीक को निशाना बनाया गया है। हालांकि बाद में दुबई प्रशासन ने इन अटकलों को खारिज करते हुए साफ किया कि यह कोई मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं था, बल्कि दुबई क्रीक में खड़ी एक नाव में लगी आग थी। अधिकारियों के अनुसार, आग लगने के बाद फाइबरग्लास सामग्री जलने से काला धुआं दूर-दूर तक दिखाई दिया।

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घटना के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से अफवाहें फैलने लगीं क्योंकि हाल के दिनों में ईरान और यूएई के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है। बीते सप्ताह यूएई के फुजैरा तेल क्षेत्र और अन्य स्थानों पर ड्रोन व मिसाइल हमलों की खबरें सामने आई थीं, जिनके लिए UAE ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। ऐसे माहौल में दुबई से उठते धुएं की तस्वीरों ने लोगों को आशंकित कर दिया कि कहीं यह नया हमला तो नहीं। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने इलाके में अचानक धुआं उठते देखा जिसके बाद लोगों में अफरातफरी मच गई और कई लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे।

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सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो वायरल

दुबई सिविल डिफेंस और दूसरी इमरजेंसी एजेंसियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का ऑपरेशन शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे अपुष्ट खबरों और अफवाहों पर विश्वास न करें व केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें। अधिकारियों ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के वीडियो और तस्वीरें साझा करने से डर और भ्रम फैल सकता है।

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पश्चिम एशिया में इस समय बेहद तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। हाल के महीनों में ईरान और यूएई के बीच कई बार ड्रोन और मिसाइल हमलों की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। दुबई, अबू धाबी और फुजैरा जैसे रणनीतिक शहरों में पहले भी सुरक्षा अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। ऐसे माहौल में अल जद्दाफ की इस आग ने लोगों की चिंताओं को और बढ़ा दिया। हालांकि दुबई प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक नाव में लगी आग की घटना थी और इसका किसी सैन्य कार्रवाई या ईरानी हमले से कोई संबंध नहीं है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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