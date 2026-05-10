क्या ईरान ने दुबई पर कर दिया हमला? वायरल तस्वीरों से मचा हड़कंप, सुरक्षित जगह भागे लोग

घटना के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से अफवाहें फैलने लगीं क्योंकि हाल के दिनों में ईरान और यूएई के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है। बीते सप्ताह यूएई के फुजैरा तेल क्षेत्र और अन्य स्थानों पर ड्रोन व मिसाइल हमलों की खबरें सामने आई थीं।

ईरान और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच दुबई के अल जद्दाफ इलाके से घना धुआं उठने और आग की तस्वीरें सामने आईं। इसने रविवार को पूरे यूएई में दहशत फैला दी। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया कि ईरान ने हमला किया है और दुबई क्रीक को निशाना बनाया गया है। हालांकि बाद में दुबई प्रशासन ने इन अटकलों को खारिज करते हुए साफ किया कि यह कोई मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं था, बल्कि दुबई क्रीक में खड़ी एक नाव में लगी आग थी। अधिकारियों के अनुसार, आग लगने के बाद फाइबरग्लास सामग्री जलने से काला धुआं दूर-दूर तक दिखाई दिया।

घटना के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से अफवाहें फैलने लगीं क्योंकि हाल के दिनों में ईरान और यूएई के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है। बीते सप्ताह यूएई के फुजैरा तेल क्षेत्र और अन्य स्थानों पर ड्रोन व मिसाइल हमलों की खबरें सामने आई थीं, जिनके लिए UAE ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। ऐसे माहौल में दुबई से उठते धुएं की तस्वीरों ने लोगों को आशंकित कर दिया कि कहीं यह नया हमला तो नहीं। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने इलाके में अचानक धुआं उठते देखा जिसके बाद लोगों में अफरातफरी मच गई और कई लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे।

सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो वायरल दुबई सिविल डिफेंस और दूसरी इमरजेंसी एजेंसियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का ऑपरेशन शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे अपुष्ट खबरों और अफवाहों पर विश्वास न करें व केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें। अधिकारियों ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के वीडियो और तस्वीरें साझा करने से डर और भ्रम फैल सकता है।