ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट F-16 पर किया हमला? US ने निकाल दी दावे की हवा
अमेरिकी सैन्य एजेंसी ने ईरान के फाइटर जेट पर गल्फ के ऊपर हमला करने के दावे को झूठा करार दिया है। अमेरिकी मिलिट्री कमांड ने कहा कि ईरान ने कल US F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट पर हमला नहीं किया, बिल्कुल नहीं।
अमेरिका और ईरान युद्ध को शुरू हुए महीनों हो चुके हैं, लेकिन पूरी तरह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बीच-बीच में युद्ध में थोड़ी नरमी आती है, पर फिर से ईरान या अमेरिका की ओर से ऐसे बयान आ जाते हैं, जिससे दोनों देशों में फिर से तनाव बढ़ जाता है। इस बीच, ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के फाइटर जेट F-16 पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि, अमेरिका की सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने इस दावे को खारिज करते हुए हवा निकाल दी।
अमेरिकी सैन्य एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईरान के फाइटर जेट पर गल्फ के ऊपर हमला करने के दावे को झूठा करार दिया है। अमेरिकी मिलिट्री कमांड ने कहा, "ईरान ने कल US F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट पर हमला नहीं किया, बिल्कुल नहीं।" उसने यह भी कहा कि खाड़ी में ऑपरेट कर रहे सभी अमेरिकी मिलिट्री फाइटर जेट सुरक्षित हैं और उनका हिसाब रखा गया है।''
ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट पर क्या किया दावा?
ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर प्रेस टीवी के अनुसार, ईरानी सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने फारस की खाड़ी के ऊपर एक अमेरिकी एफ-16 का पता लगाया और उसकी तरफ मिसाइल दागी। यह बताया गया कि मिसाइल फाइटर जेट के पास फटी, जिसकी वजह से उसे नुकसान पहुंचा और पायलट को वापस लौटना पड़ा। उसे विमान को इमरजेंसी लैंडिंग कराने के लिए सबसे पास के एयरफील्ड की तरफ जाना पड़ा।
डर्टी बम पर ट्रंप की ईरान को चेतावनी
वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन को निशाना बनाने के लिए ईरान की ओर से कथित तौर पर 'डर्टी बम' तैयार करने की साजिश की खबरों को लेकर उस पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को इस तरह का खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगा। ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्हें ईरान की कथित साजिश के बारे में कोई अतिरिक्त खुफिया जानकारी मिली है, क्या यह खतरा विश्वसनीय है और ईरान अमेरिका की राजधानी को निशाना क्यों बना सकता है। इस पर ट्रंप ने कहा, "एसी अफवाह है कि ईरान डर्टी बम बना रहे हैं। अगर वह ऐसा करते हैं, तो हम युद्ध करेंगे।"
हम जानते हैं ईरान में क्या हो रहा है: ट्रंप
बता दें कि ट्रंप की ये वॉर्निंग अमेरिकी मीडिया हाउस सीएनएन की एक रिपोर्ट के बाद आई है। रिपोर्ट में खुफिया आकलनों की जानकारी रखने वाले सात अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया था कि ईरान अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को डर्टी बम या रासायनिक हथियारों से निशाना बनाने की संभावित योजनाएं तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान पर करीबी नजर रख रहा है और उसके कामकाज के बारे में उसके पास व्यापक खुफिया जानकारी है। ट्रंप ने कहा, "हम जानते हैं कि ईरान में क्या हो रहा है। वे जो कुछ भी कहते हैं, हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि वे कौन हैं और कहां हैं। हम इसका पता लगा लेंगे। हम इसकी अनुमति नहीं देंगे।"
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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