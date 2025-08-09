पहली पत्नी की लाश से डोनाल्ड ट्रंप ने कमाया मुनाफा? गोल्फ कोर्स में शव दफनाने पर सवाल

डोनाल्ड ट्रंप का नाम इन दिनों खासा चर्चा में है। वहीं, ट्रंप का एक पुराना मामला भी काफी सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली पत्नी इवाना का शव अपने गोल्फ कोर्स में दफना दिया था। बताया जा रहा है कि इसके पीछे मुनाफे का गणित था।

डोनाल्ड ट्रंप का नाम इन दिनों खासा चर्चा में है। वहीं, ट्रंप का एक पुराना मामला भी काफी सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली पत्नी इवाना का शव अपने गोल्फ कोर्स में दफना दिया था। बताया जा रहा है कि इसके पीछे मुनाफे का गणित था, जिसके चलते ट्रंप ने यह कदम उठाया था। ट्रंप की पहली पत्नी का निधन तीन साल पहले हुआ था। बता दें कि इन दिनों दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुर्खियों में है।

केवल एक कब्र बनाई गई है

डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी का नाम था इवाना ट्रंप। जुलाई 2022 में 73 साल की उम्र में इवाना का निधन हो गया। इसके बाद ट्रंप ने उन्हें न्यूजर्सी स्थित अपने गोल्फ कोर्स में दफना दिया था। इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट ने इवाना ट्रंप की कब्र के साथ एक पोस्ट लिखी है। इस पोस्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने ऐसा इसलिए किया ताकि वह टैक्स से बच सकें। पोस्ट में आगे लिखा है कि जहां इवाना को दफनाया गया है, वहां पर न तो कोई फूल हैं और न ही मेमोरियल बनाया गया है। वहां पर केवल एक कब्र है।

क्या है असली वजह

असल में इवाना ट्रंप को गोल्फ में दफनाने के पीछे नियमों का गलत ढंग से फायदा उठाने की मंशा है। न्यू जर्सी के नियमों के मुताबिक यहां पर महज एक कब्र बनी होने से जमीन कब्रिस्तान में बदल जाती है। ऐसा होते ही इस जमीन को प्रॉपर्टी टैक्स, परचेजिंग टैक्स और इनकम टैक्स से छूट मिल जाती है। पोस्ट के मुताबिक ट्रंप ने अब इस जमीन को नॉन प्रॉफिटेबल कब्रिस्तान के रूप में रजिस्टर करा लिया है। इस तरह से अब यह पूरा गोल्फ कोर्स टैक्स फ्री बन गया है।