Dhaka University Bangabandhu hostel renamed as Osman Hadi
ढाका यूनिवर्सिटी के बंगबंधु हॉस्टल का नाम बदलकर उस्मान हादी किया, हंगामा जारी

संक्षेप:

समाचार पत्र ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के संगठन हॉल यूनियन ने शनिवार को मुख्य द्वार पर लगी नामपट्टिका को हटाकर उसकी जगह शहीद शरीफ उस्मान हादी हॉल की नई नामपट्टिका लगा दी।

Dec 21, 2025 06:21 pm ISTNiteesh Kumar भाषा
ढाका यूनिवर्सिटी के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हॉस्टल का नाम बदलकर शरीफ उस्मान हादी पर रख दिया गया है। स्थानीय मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी। हादी एक प्रमुख युवा नेता थे जिन्होंने पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को गिराने वाले जुलाई विद्रोह में भाग लिया था। राजधानी में सिर में गोली लगने के छह दिन बाद गुरुवार को हादी की मौत हो गई।

समाचार पत्र ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के संगठन हॉल यूनियन ने शनिवार को मुख्य द्वार पर लगी नामपट्टिका को हटाकर उसकी जगह शहीद शरीफ उस्मान हादी हॉल की नई नामपट्टिका लगा दी। उन्हें 12 दिसंबर को ढाका के बिजयनगर इलाके में चुनावी अभियान के दौरान नकाबपोश बंदूकधारियों ने सिर में गोली मार दी थी। उनकी मृत्यु के बाद पूरे बांग्लादेश में हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं।

क्रेन के जरिए हटाई जाएगी नामपट्टिका

इसके अलावा, कई छात्रों ने छात्रावास की मुख्य इमारत पर बने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के भित्तिचित्र पर पेंट कर दिया। खबर के अनुसार, ढाका विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ के सांस्कृतिक मामलों के सचिव मुसद्दीक इब्न अली मोहम्मद ने घोषणा की कि शनिवार रात साढ़े 9 बजे क्रेन की सहायता से नामपट्टिका हटाई जाएगी। मौके पर किए गए निरीक्षण से पता चला कि छात्रावास का नाम मिटाने का काम रात 9:45 बजे के आसपास शुरू हुआ। इसके बाद में रात 11:15 बजे भित्तिचित्र पर पेंट करने का काम शुरू हुआ।

छात्रावास परिषद (हॉल काउंसिल) के नेताओं ने क्या भित्तिचित्र और नाम को मिटाने के लिए इजाजत प्राप्त की थी, इस सवाल पर हॉल काउंसिल के उपाध्यक्ष मुस्लिमुर रहमान ने मीडिया से कहा, ‘छात्रों ने इसे हटाने की मांग की थी। इसलिए हम छात्रों के फैसले के आधार पर इसे हटा रहे हैं।’

