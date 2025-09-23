फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति ने कराई 76 लोगों की हत्या? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लगे 3 आरोप

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वकीलों ने फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति डुटर्टे पर नशीली दवाओं के विरुद्ध युद्ध के नाम पर कम से कम 76 हत्याओं में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि यह आरोप-पत्र 4 जुलाई को दायर किया गया था, और इसे 22 सितंबर को सार्वजनिक किया गया।

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के वकीलों ने फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे के विरुद्ध मानवता के खिलाफ अपराधों के तीन मामलों में आरोप लगाए हैं। 80 वर्षीय डुटर्टे पर 'नशीली दवाओं के विरुद्ध युद्ध' के नाम पर कम से कम 76 हत्याओं में शामिल होने का इल्जाम लगाया गया है। बता दें कि यह आरोप-पत्र 4 जुलाई को दायर किया गया था, और इसे 22 सितंबर को सार्वजनिक किया गया।

डुटर्टे पर लगे तीन आरोप पहला: 2013 से 2016 तक दावाओ शहर के मेयर के पद पर रहते हुए 19 हत्याओं में सह-आरोपी के रूप में उनकी कथित संलिप्तता।

2013 से 2016 तक दावाओ शहर के मेयर के पद पर रहते हुए 19 हत्याओं में सह-आरोपी के रूप में उनकी कथित संलिप्तता। दूसरा: 2016-2017 में राष्ट्रपति के रूप में उच्च-मूल्य के निशानों से जुड़ी 14 हत्याओं में उनकी भूमिका।

2016-2017 में राष्ट्रपति के रूप में उच्च-मूल्य के निशानों से जुड़ी 14 हत्याओं में उनकी भूमिका। तीसरा: 2016 से 2018 के दौरान नशीली दवाओं के उपभोक्ताओं या प्रचारकों के विरुद्ध अभियानों में हुई 43 हत्याओं में उनकी कथित भागीदारी। बता दें कि डुटर्टे को 11 मार्च को मनीला में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें नीदरलैंड्स ले जाया गया, जहां से वे आईसीसी की हिरासत में शेवेनिंगेन जेल में बंद हैं।

नशीली दवाओं के विरुद्ध अभियान पर नरसंहार का आरोप आईसीसी डुटर्टे के नेतृत्व वाली नशीली दवाओं विरोधी कार्रवाई में बड़े पैमाने पर हत्याओं की जांच कर रही है। डुटर्टे, मेयर से लेकर राष्ट्रपति बनने तक उन्होंने नशीली दवाओं के खिलाफ कठोर लड़ाई लड़ी। इस दौरान कई हत्याएं हुईं। उनके कार्यकाल में मृतकों की संख्या पर भी विवाद है। फिलीपींस पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 6000 से ज्यादा, जबकि मानवाधिकार संगठनों का अनुमान 30000 तक पहुंचता है।

दूसरी तरफ, डुटर्टे के समर्थक वर्तमान राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जिन्हें उन्हें गिरफ्तार कर आईसीसी को सौंपने का दोषी ठहराया जा रहा है। उनका कहना है कि मुकदमा फिलीपींस में ही होना चाहिए, क्योंकि आईसीसी का वहां कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। वहीं, डुटर्टे ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए इसे 'अपहरण' करार दिया है।