ठेंगे पर US, रूस से खास हथियार हासिल करेगा भारत; ऑपरेशन सिंदूर में PAK की अक्ल लगाई थी ठिकाने

भारत के साथ 2018 में हस्ताक्षरित 5.43 अरब डॉलर के सौदे के तहत रूस अगले साल एस-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति पूरी कर देगा। सोमवार को मीडिया की एक खबर से यह जानकारी मिली।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, मॉस्कोMon, 22 Sep 2025 08:58 PM
भारत के साथ 2018 में हस्ताक्षरित 5.43 अरब डॉलर के सौदे के तहत रूस अगले साल एस-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति पूरी कर देगा। सोमवार को मीडिया की एक खबर से यह जानकारी मिली। सरकारी समाचार एजेंसी ‘तास’ ने एक रक्षा सूत्र के हवाले से बताया कि रूस 2026 में भारत को पांच एस-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति का अनुबंध पूरा करेगा। इनमें से चार प्रणालियों की अभी तक आपूर्ति की जा चुकी हैं। पांचवीं आपूर्ति अगले साल की जाएगी। बता दें कि एस 400 मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। यह बात भी दिलचस्प है कि भारत अमेरिका की धमकी को नजरअंदाज करते हुए रूस से यह सौदा कर रहा है।

पूर्व की खबरों के अनुसार, अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे को नजरअंदाज करते हुए 5.43 अरब अमेरिकी डॉलर (40,000 करोड़ रुपए) के इस सौदे पर औपचारिक रूप से 5 अक्टूबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। मार्च 2021 में, तत्कालीन अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत द्वारा रूस से एस-400 वायु मिसाइल प्रणाली की योजनाबद्ध खरीद पर चर्चा की और चेतावनी दी थी कि एस-400 की खरीद से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रतिनिधि के रूप में ‘रेड स्क्वायर’ पर विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए मॉस्को की अपनी यात्रा के दौरान स्थानीय भारतीय समुदाय से कहा था कि मई में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान एस-400 वायु रक्षा मिसाइलें बहुत प्रभावी साबित हुईं। सेठ ने कहा कि भारत ने और अधिक मिसाइल प्रणालियां खरीदने में रुचि दिखाई है तथा वह अधिक उन्नत एस-500 मिसाइल प्रणालियां हासिल करने की संभावना तलाश रहा है।

भारत ने सात मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया, जिसके तहत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया गया। आतंकी हमले में 26 नागरिक मारे गए थे।

