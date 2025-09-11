Desire to be short for the partner women are getting surgery done to reduce height पार्टनर के लिए छोटी होने की चाहत, हाइट कम करने को महिलाएं करवा रही हैं सर्जरी, International Hindi News - Hindustan
पार्टनर के लिए छोटी होने की चाहत, हाइट कम करने को महिलाएं करवा रही हैं सर्जरी

इस देश में ज्यादातर पुरुष छोटी कद की महिला साथी पसंद करते हैं, जबकि महिलाएं लंबे पुरुषों को प्राथमिकता देती हैं। ऐसे में अपेक्षाकृत लंबी महिलाएं डेटिंग गैप महसूस करती हैं और कद घटाने तक के कदम उठा रही हैं।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 10:00 AM
अब तक आपने पुरुषों के लेग-लेंथनिंग सर्जरी (ऊंचाई बढ़ाने) की खबरें खूब सुनी होंगी, लेकिन तुर्की में अब महिलाओं के बीच ठीक उलटा चलन सामने आया है। लिंब-शॉर्टनिंग सर्जरी यानी जान-बूझकर कद कम करवाना। क्या है वजह? प्यार और रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों और महिलाओं को ज्यादा लंबी दिखने में झिझक होने लगी है। इसलिए वे ऐसा करवा रही हैं।

डॉक्टर जांघ या पिंडली की हड्डी को काटकर उसका कुछ हिस्सा निकाल देते हैं। बची हुई हड्डी को स्टील रॉड से जोड़ा जाता है। जांघ की लंबाई अधिकतम 5.5 सेंटीमीटर और पिंडली की लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर तक कम की जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक महिला ने अपना कद 172 सेमी (5 फिट पौने 8 इंच) से घटाकर 167.9 सेमी (5 फिट 6 इंच) करवा लिया।

इस्तांबुल की कई क्लीनिक इस सर्जरी को लक्जरी पैकेजमें बेच रही हैं। इसमें अस्पताल में भर्ती, शहर की सैर, रेस्तरां डिनर और यहां तक कि बोट राइड भी शामिल हैं। लेकिन सर्जरी के बाद की हकीकत बेहद दर्दनाक होती है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक महीनों तक रिकवरी में लग जाती हैं। कई बार व्हीलचेयर पर रहना पड़ता है। हफ्ते में 4-5 दिन फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है। इसके कई गंभीर खतरे भी हैं। जैसे कि नसों को नुकसान, हड्डियों में इंफेक्शन, मांसपेशियों की कमजोरी और कभी-कभी टूटी हड्डी का न जुड़ पाना भी होता है।

क्यों चाहती हैं महिलाएं छोटा कद?

इस्तांबुल में इसे हाइट पॉलिटिक्स कहा जाता है। ज्यादातर पुरुष छोटी कद की महिला साथी पसंद करते हैं, जबकि महिलाएं लंबे पुरुषों को प्राथमिकता देती हैं। ऐसे में अपेक्षाकृत लंबी महिलाएं डेटिंग गैप महसूस करती हैं और कद घटाने तक के कदम उठा रही हैं।

आपको यह भी बता दें कि एक शोध में लंबे कद की महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस और कैंसर जैसी बीमारियों का जोखिम अधिक पाया गया है।

