डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर कर दिया बराक ओबामा को बंदर दिखाने वाला वीडियो, जमकर बवाल

संक्षेप: गुरुवार को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक मिनट के वीडियो में यह दावा दोहराया है कि 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वोट गिनने में धांधली हुई थी। उन्होंने इस वीडियो में खुद को जंगल का राजा बताया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा पर कथित नस्लभेदी टिप्पणी कर विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर ओबामा दंपत्ति को बंदर दिखाए जाने वाली इस वीडियो को शेयर करने के बाद ट्रंप की चारों तरफ आलोचना हो रही है। देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के प्रति उनके रवैये को लेकर डेमोक्रेट्स की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली।

ट्रंप द्वारा गुरुवार रात ट्रुथ सोशल पर साझा की गई दर्जनों पोस्ट में से एक, 62 सेकंड की इस क्लिप का लगभग पूरा हिस्सा एक AI वीडियो से लिया गया प्रतीत होता है। इसमें आरोप लगाया गया है कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान चुनावी राज्यों में 'वोटिंग मशीन' में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी।

वीडियो क्लिप में 2 चिम्पैंजी का एक छोटा सा दृश्य है, जिन पर ओबामा दंपति के मुस्कुराते हुए चेहरे चिपका दिए गए हैं। ये दृश्य एक लंबे वीडियो से लिए गए हैं, जिसे पहले एक मीम पेज पर शेयर किया गया था। इसमें ट्रंप को 'जंगल का राजा' दिखाया गया है। वहीं जो बाइडेन सहित कई डेमोक्रेटिक नेताओं को जानवरों के रूप में चित्रित किया गया है। बाइडेन को केला खाते हुए चिम्पैंजी के रूप में दर्शाया गया।