पाकिस्तान बना रहा सिंध के पहाड़ों में परमाणु सुरंग? जानें किसने की अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग

Demand for international investigation into alleged nuclear tunnels in Sindh mountains pakistan
संक्षेप: सिंधी नागरिक समाज के संगठनों और सिंधुदेश आंदोलन के संयुक्त मंच ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में कथित रूप से जारी गुप्त परमाणु क्रियाकलापों पर चिंता जताई है, और तत्काल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांच करने की अपील की है।

Wed, 5 Nov 2025 02:34 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा खुलासे में परमाणु परीक्षणों से संबंधित एक गंभीर रहस्य उजागर किया है। उनका दावा है कि पाकिस्तान छिपकर परमाणु परीक्षण कर रहा है। इसी कड़ी में सिंधी नागरिक समाज के संगठनों और सिंधुदेश आंदोलन के संयुक्त मंच ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में कथित रूप से जारी गुप्त परमाणु क्रियाकलापों पर चिंता जताई की है। इन संगठनों ने इन इलाकों में संदिग्ध परमाणु-संबंधी गतिविधियों के बारे में तत्काल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांच करने की अपील की है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए), संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण कार्यालय तथा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) को भेजे गए एक औपचारिक पत्र में इन समूहों ने आरोप लगाया है कि जमशोरो के उत्तर में नोरियाबाद के निकट, कंबर-शाहदादकोट जिले के आसपास तथा मंचर झील के पश्चिमी भाग में कई भूमिगत सुरंगें और कक्ष प्रणालियां बनाई जा रही हैं। यह पत्र जेय सिंध मुत्तहिदा महाज के अध्यक्ष शफी बुरफत ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है।

दस्तावेज के अनुसार, इन सुरंगों में सख्त सैन्य गोपनीयता का पालन हो रहा है, जहां प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध है और निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इनका उपयोग परमाणु सामग्री के भंडारण या इससे जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए किया जा सकता है। समूहों ने आगाह किया है कि अगर इन भूमिगत संरचनाओं में वास्तव में परमाणु पदार्थ मौजूद हैं, तो इससे रेडियोधर्मी प्रदूषण, पर्यावरणीय विनाश तथा वैश्विक परमाणु सुरक्षा व अप्रसार नियमों का उल्लंघन होने का गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

पत्र में तत्काल वैश्विक सत्यापन की मांग की गई है और स्पष्ट किया गया है कि इसका लक्ष्य तनाव बढ़ाना नहीं, बल्कि पारदर्शिता कायम करना, स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा पर्यावरण की हिफाजत करना है। आईएईए से अनुरोध किया गया है कि वह जांचे कि क्या ये दावे उसके सत्यापन दायरे में आते हैं, और यदि हां, तो स्थल पर तकनीकी विशेषज्ञों की तैनाती कर मूल्यांकन कराया जाए।

समूहों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से यह भी अपील की है कि विशिष्ट यूएन एजेंसियों के सहयोग से एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष तथ्य-निरोधन मिशन गठित किया जाए, जो विश्वसनीय तथ्यों का रिकॉर्ड तैयार करे। साथ ही, ओएचसीएचआर, यूएनईपी और अन्य यूएन संस्थाओं द्वारा जल संसाधनों, कृषि, जैव-विविधता तथा जन स्वास्थ्य पर संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए समांतर मानवाधिकार व पर्यावरणीय अध्ययन कराए जाएं।

International News

