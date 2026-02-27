अफगानिस्तान के साथ 'ओपन वॉर' में पाकिस्तान, एयर स्ट्राइक के बीच रक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान
अक्टूबर में बॉर्डर पर झड़पों में दर्जनों सैनिक, नागरिक और संदिग्ध आतंकी मारे गए थे। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार टीटीपी जैसे आतंकी समूहों को शरण दे रही है, जो पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब 'खुले युद्ध' में बदल गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट में कहा कि दोनों देश अब 'ओपन वॉर' में हैं। उन्होंने कहा कि हमारा धैर्य अब खत्म हो चुका है। अब हमारे बीच खुला युद्ध है। पिछले महीनों से चला आ रहा सीमा विवाद अब और गहरा गया है। अक्टूबर में बॉर्डर पर झड़पों में दर्जनों सैनिक, नागरिक और संदिग्ध आतंकी मारे गए थे। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार टीटीपी जैसे आतंकी समूहों को शरण दे रही है, जो पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। साथ ही, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर भारत से गठजोड़ करने का भी इल्जाम लगाया है, जिससे इस्लामाबाद नाराज है।
कतर की मध्यस्थता से अक्टूबर में युद्धविराम हुआ था, लेकिन दोनों पक्ष कभी-कभी गोलीबारी जारी रखते हैं। नवंबर में इस्तांबुल में हुई शांति वार्ताएं विफल रहीं। गुरुवार रात अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर सीमा पार हमला किया, जिसे वह पाकिस्तान के रविवार के हवाई हमलों का जवाब बता रहा है। इन हमलों में अफगान सीमा क्षेत्रों पर पाकिस्तानी हवाई हमले हुए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान ने शुक्रवार सुबह काबुल, कंधार और पक्तिया प्रांतों में हवाई हमले किए। पाकिस्तानी अधिकारियों और अफगान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इन हमलों की पुष्टि की। पाकिस्तान ने कहा कि ये हमले अफगान क्रॉस-बॉर्डर हमलों का बदला हैं।
अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का क्या आरोप
रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा कि 2021 में नाटो की वापसी के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान अफगानिस्तान में शांति और विकास पर ध्यान देगा, लेकिन इसके बजाय अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बना दिया गया है। उन्होंने अफगानिस्तान पर आतंकवाद निर्यात करने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों ने अलग-अलग हताहतों के दावे किए। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने दर्जनों अफगान सैनिकों को मारा, जबकि अफगानिस्तान ने कहा कि उसके हमलों में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ। अफगानिस्तान ने कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ने का भी दावा किया, जिसे पाकिस्तान ने खारिज कर दिया।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयम बरतने की अपील
टोरखम बॉर्डर क्षेत्र में शुक्रवार सुबह लड़ाई जारी रही। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में कहा गया कि पाकिस्तानी मोर्टार से नागरिक इलाकों और एक शरणार्थी शिविर पर हमला हुआ, हालांकि शिविर को पहले ही खाली करा लिया गया था। पाकिस्तान में सूचना मंत्री तरार ने कहा कि उत्तर-पश्चिमी शहरों अब्बोटाबाद, स्वाबी और नौशेरा के ऊपर कई छोटे ड्रोन गिराए गए, जो TTP का असफल हमला था। उन्होंने अफगान तालिबान और पाकिस्तान में आतंकवाद के बीच सीधे संबंध होने का दावा किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयम बरतने की अपील हुई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने दोनों पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा और कूटनीति के जरिए विवाद सुलझाने की मांग की। तुर्की, कतर, सऊदी अरब और ईरान ने मध्यस्थता की पेशकश की। रूस ने भी युद्ध रोकने और बातचीत की अपील की।
