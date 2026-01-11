Hindustan Hindi News
दिलचस्प है ईरान के झंडे की कहानी, इस्लामिक क्रांति के बाद हुआ बदलाव; नए-पुराने में क्या अंतर

ईरान में खामेनेई के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरान का झंडा भी इन दिनों सुर्खियों में है। एक तरफ एक्स पर ईरान के नए झंडे की जगह पुराना झंडा नजर आने लगा। वहीं, लंदन में ईरानी दूतावास की बिल्डिंग पर चढ़कर एक शख्स ने ईरान का नया झंडा हटाकर पुराना झंडा लगा दिया।

Jan 11, 2026 05:11 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
ईरान में खामेनेई के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरान का झंडा भी इन दिनों सुर्खियों में है। एक तरफ एक्स पर ईरान के नए झंडे की जगह पुराना झंडा नजर आने लगा। वहीं, लंदन में ईरानी दूतावास की बिल्डिंग पर चढ़कर एक शख्स ने ईरान का नया झंडा हटाकर पुराना झंडा लगा दिया। असल में ईरान के झंडे का इतिहास वहां की राजनीतिक क्रांतियों और विचारधाराओं में आए बड़े बदलावों की कहानी है। मुख्य रूप से ईरान के दो झंडों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। पहला, राजशाही के दौर का पुराना झंडा और फिर इस्लामी क्रांति के बाद का वर्तमान झंडा। आइए समझते हैं विस्तार से...

पुराने झंडे के मायने
ईरान के पुराने झंडे की कहानी भी बेहद पुरानी है। इस झंडे का इतिहास 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस झंडे पर निशान हुआ करता था, शेर और सूरज। शेर शक्ति और साहस का प्रतीक, जबकि सूरज को प्राचीन ईरानी धर्मों में दिव्यता और प्रकाश का प्रतीक माना जाता था। वहीं शेर के हाथ की तलवार को न्याय और रक्षा का प्रतीक माना जाता था। इसके अलावा पुराने झंडे के हर रंग का भी अलग महत्व था। इसके मुताबिक हरा रंग इस्लाम और विकास का प्रतीक था। वहीं, सफेद रंग शांति, जबकि लाल रंग को साहस और देश के लिए बहाए गए खून का प्रतीक बताया गया।

कब आया नया झंडा
ईरान का यह पुराना और ऐतिहासिक झंडा, 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले तक ईरान का आधिकारिक ध्वज था। लेकिन जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से बेदखल किया गया, तो धार्मिक नेतृत्व ने इस ऐतिहासिक प्रतीक को हटाकर मौजूदा इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा अपना लिया। वर्तमान झंडे में ‘अल्लाहु अकबर’ को 22 बार लिखा गया है। यह सीधे तौर पर धार्मिक शासन को दर्शाता है। क्योंकि इस्लामी क्रांति ईरानी कैलेंडर के अनुसार 22वें दिन (बहमन महीने की 22 तारीख) सफल हुई थी। नए झंडे में रंगों (हरा, सफेद, लाल) को बरकरार रखा गया, लेकिन उनकी व्याख्या इस्लामी मूल्यों के आधार पर की गई।

क्यों पुराना झंडा चाहते हैं प्रदर्शनकारी
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अब धार्मिक कट्टरता से आजादी चाहते हैं और अपनी पुरानी गौरवशाली पहचान को वापस लाना चाहते हैं। इसलिए यह लोग पुराने झंडे की वापसी चाहते हैं। फिलहाल पुराना झंडा वह लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो वर्तमान सरकार का विरोध करते हैं या राजशाही के समर्थक हैं। इसे अक्सर ‘स्वतंत्र ईरान’ के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।

ईरान में हो क्या रहा है
गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का विरोध हो रहा है। यह प्रदर्शन ईरान के निर्वासित राजकुमार के आह्वान पर हो रहा है। वहीं, खामेनेई का कहना है कि इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका है। खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों से यह भी कहा है कि वह दूसरे देश के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। इस बीच ईरान में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन रविवार को भी जारी रहे। एक अमेरिकी मानवाधिकार संस्था के मुताबिक दो सप्ताह से जारी इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 116 हो गई है।

