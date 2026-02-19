10 दिन में फैसला करो वरना...; तनाव के बीच ट्रंप की ईरान को आखिरी चेतावनी, नई धमकी से हलचल तेज
अमेरिका ईरान तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को उन्होंने ईरान से वाशिंगटन के साथ एक 'सार्थक समझौता' करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर मध्य पूर्वी देश को बुरी चीजें सहनी पड़ सकती हैं।
अमेरिका ईरान तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को उन्होंने ईरान से वाशिंगटन के साथ एक 'सार्थक समझौता' करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर मध्य पूर्वी देश को 'बुरी चीजें' सहनी पड़ सकती हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सार्थक समझौता करना वर्षों से आसान नहीं रहा है। हमें एक सार्थक समझौता करना ही होगा, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वे वाशिंगटन में ट्रंप द्वारा गठित 'बोर्ड ऑफ पीस' की उद्घाटन बैठक में बोल रहे थे, जो गाजा और उसके आसपास स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
इस दौरान ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका के साथ बातचीत अगले 10 दिनों में होनी चाहिए, वरना वाशिंगटन को एक कदम और आगे बढ़ना पड़ सकता है। उन्होंने बिना विस्तार बताए कहा कि आपको अगले 10 दिनों में इसका पता चल जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे परमाणु हथियार नहीं रख सकते। परमाणु हथियार रखने पर मध्य पूर्व में शांति नहीं हो सकती। उन्हें यह बात बहुत स्पष्ट रूप से बता दी गई है।
गौरतलब है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमान और युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, वाइट हाउस की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ने अपने एफ-35 और एफ-22 लड़ाकू विमानों को मध्य पूर्व की ओर भेज दिया है। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने कुछ सबसे बड़े विमानवाहक पोत और युद्धपोत भी तैनात किए हैं। जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही ईरान के तट के पास तैनात है। वहीं, दूसरा विमानवाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड भी उस क्षेत्र में भेजा गया है।
एक्सियोस की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध 'निकट' है और यह 'कई हफ्तों' तक चल सकता है। अमेरिकी अधिकारियों और सलाहकारों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जल्द ही शुरू हो सकती है। ये चेतावनियां और बढ़ता तनाव ऐसे समय में सामने आया है जब दोनों देशों ने जिनेवा में ओमान की मध्यस्थता में वार्ता का दूसरा दौर आयोजित किया।
अमेरिका ईरान को परमाणु बम हासिल करने से रोकना चाहता है, जबकि ईरान का दावा है कि वह ऐसा नहीं कर रहा है। वहीं ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों से राहत चाहता है। इसी बीच, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अयातुल्लाह गलती करते हैं और हम पर हमला करते हैं, तो उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।