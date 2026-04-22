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दिसंबर 2008 के बाद हुआ है जन्म तो नहीं मिलेगी सिगरेट, जानें- कहां पारित हुआ ये बिल

Apr 22, 2026 10:43 pm ISTPramod Praveen पीटीआई, लंदन
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मंत्रियों को उम्मीद है कि समय के साथ तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और नशे की लत का दुष्चक्र तथा तंबाकू से जुड़े नुकसान भी समाप्त हो जाएंगे।

दिसंबर 2008 के बाद हुआ है जन्म तो नहीं मिलेगी सिगरेट, जानें- कहां पारित हुआ ये बिल

अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, यानी आपका जन्म दिसंबर 2008 के बाद हुआ है तो ब्रिटेन में आपको सिगरेट नहीं मिलेगी। जी हाँ, ब्रिटिश संसद ने उस विधेयक को पारित कर दिया है, जिसमें 31 दिसंबर 2008 के बाद जन्मे लोगों के सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। मंगलवार को पारित 'टोबैको एंड वेप्स बिल' के समर्थन में दशकों लंबा अभियान चलाने वाली संस्था 'एक्शन ऑन स्मोकिंग एंड हेल्थ' की मुख्य कार्यकारी हेजल चीजमैन ने कहा कि धूम्रपान और उससे होने वाले विनाशकारी नुकसान का अंत अब तय है।

'टोबैको एंड वेप्स बिल' को महाराजा चार्ल्स तृतीय की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जो महज एक औपचारिकता भर है। इसके कानून की शक्ल अख्तियार कर लेने के बाद सरकार को तंबाकू, ई-सिगरेट और निकोटीन उत्पादों को विनियमित करने की शक्ति मिल जाएगी। ब्रिटेन में अभी 18 साल से कम उम्र के लोगों को सिगरेट, तंबाकू उत्पाद या ई-सिगरेट बेचना गैरकानूनी है। नया कानून दुनिया के सबसे सख्त धूम्रपान-रोधी कानूनों में से एक होगा।

ब्रिटिश मंत्रियों को उम्मीद है कि इस कदम से एक "धुआं-मुक्त पीढ़ी" तैयार होगी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, ब्रिटेन में धूम्रपान करने वाले लोगों की संख्या में 1970 के दशक से दो-तिहाई कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार, देश की 13 फीसदी आबादी यानी लगभग 64 लाख लोग सिगरेट और तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं। तंबाकू और वेप्स बिल के तहत, 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को पूरे UK में कानूनी तौर पर तंबाकू नहीं बेचा जा सकेगा। इसका मकसद लोगों की जान बचाना और NHS पर पड़ने वाले बोझ को कम करना है।

अगले हफ़्ते शाही मंज़ूरी मिलने के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। संसद के दोनों सदनों में इसका लंबा सफर 5 नवंबर 2024 को शुरू हुआ था, जब इसे पेश किया गया था। यह सफर मंगलवार को खत्म हुआ, जब हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स ने हाउस ऑफ़ कॉमन्स में सांसदों द्वारा किए गए संशोधनों को मंज़ूरी दे दी। मंत्रियों को उम्मीद है कि समय के साथ यह बिल तंबाकू उत्पादों की बिक्री को पूरी तरह से खत्म कर देगा और नशे के चक्र तथा तंबाकू से जुड़े नुकसानों को तोड़ देगा।

द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ इंग्लैंड में ही धूम्रपान की वजह से हर साल 400,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इनमें से 64,000 लोगों की मौत हो जाती है। इसके अलावा, कैंसर और दिल की बीमारियों जैसी तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के इलाज पर NHS को हर साल तीन अरब पाउंड खर्च करने पड़ते हैं। एक अनुमान के मुताबिक, इंग्लैंड में समाज को इसकी कुल लागत हर साल 21.3 अरब पाउंड से लेकर 27.6 अरब पाउंड के बीच पड़ती है, जिसका मुख्य कारण काम-काज में होने वाला नुकसान है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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