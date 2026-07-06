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डील करो, वरना काम तमाम; खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटन
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका समझौता चाहता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो एक घंटे में ईरान के अहम ठिकानों को नष्ट कर सकता है। आइये जानते हैं कि ट्रंप ने ईरान को लेकर और क्या कहा...

डील करो, वरना काम तमाम; खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान को एक बार फिर धमकी दी है। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि या तो दोनों देशों के बीच समझौता हो जाएगा, या फिर अमेरिका अपना काम पूरा कर देगा। ट्रंप की ओर से यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब ईरान अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियों में व्यस्त है। खामेनेई 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका- इजरायल और ईरान युद्ध में मारे गए थे।

ट्रंप ने वाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम किसी न किसी रूप में जीत हासिल करेंगे। हम या तो समझौता करेंगे या काम पूरा कर देंगे, और काम पूरा करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें समझौता करना ज्यादा पसंद है। ट्रंप ने आगे कहा कि मैं समझौता करना बेहतर समझता हूं क्योंकि मैं 91 मिलियन लोगों को प्रभावित नहीं करना चाहता। लेकिन हम एक घंटे में उनके पुल गिरा सकते हैं।

उन्होंने परमाणु मुद्दे पर भी बात करते हुए कहा कि अमेरिका को 'परमाणु धूल' मिल जाएगी, लेकिन कोई परमाणु हथियार नहीं होंगे। ट्रंप ने कहा कि तेल की कीमतें अब उन स्तरों पर हैं जो युद्ध शुरू होने से पहले भी कम थीं। हमें रियायतें मिली हैं और उन्हें इन रियायतों का पालन करना होगा। कोई परमाणु हथियार नहीं होंगे। इस दौरान ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन की तलाश नहीं कर रहा है।

युद्धविराम के बावजूद लगातार चेतावनी

बता दें कि पिछले महीने अंतरिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद युद्धविराम लागू होने के बावजूद ट्रंप ईरान को लगातार चेतावनी दे रहे हैं। 3 जुलाई को खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए ईरानी नेतृत्व इकट्ठा हुआ तो ट्रंप ने इसे सैन्य अवसर बताया, हालांकि राजनयिक प्रयासों के चलते किसी कार्रवाई को खारिज कर दिया। एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वे सभी वहां इकट्ठे हैं। एक गोली से हम उन सबको खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फिर बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा।

ईरान का पलटवार

वहीं, ईरान ने ट्रंप के बयान पर तीखा पलटवार किया। आर्मेनिया स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर अमेरिका की कड़ी आलोचना की। दूतावास ने लिखा कि अमेरिका 4 जुलाई को अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाई, खामेनेई की मृत्यु पर हुए शोक को कभी नहीं समझ सकता। उसके पास न सभ्यता है, न इतिहास और न ही सम्मान।

ईरानी दूतावास ने आगे कहा कि लोगों को मारा जा सकता है, लेकिन आदर्शों को नहीं। आपने अयातुल्ला खामेनेई की हत्या की, लेकिन असल में आपने एक इत्र की बोतल तोड़ी है, जिसकी खुशबू अब हर जगह फैल गई है। आप इन बातों को नहीं समझते क्योंकि आपके पास न सभ्यता है, न इतिहास और न ही सम्मान।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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