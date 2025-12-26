Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Deadly blast at Syria mosque during Friday prayers 8 dead many injured
सीरिया में जुमे की नमाज के समय मस्जिद में धमाका, आठ की मौत; बड़ी संख्या में लोग घायल

सीरिया में जुमे की नमाज के समय मस्जिद में धमाका, आठ की मौत; बड़ी संख्या में लोग घायल

संक्षेप:

सीरिया में जुमे की नमाज के वक्त मस्जिद में धमाके से आठ लोगों लोगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक यह मस्जिद अल्पसंख्यक आबादी वाले अलावाइट इलाके में है।

Dec 26, 2025 07:29 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, दमिश्क
share Share
Follow Us on

सीरिया में जुमे की नमाज के वक्त मस्जिद में धमाके से आठ लोगों लोगों की मौत हो गई। घटना में 21 लोग घायल भी हुए हैं। स्थानीय मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक यह मस्जिद अल्पसंख्यक आबादी वाले अलावाइट इलाके में है। स्थानीय पत्रकार के अनुसार, धमाका इमाम अली बिन अबी तालिब मस्जिद के अंदर हुआ। सूचना मिलते ही आपातकालीन दल मौके पर पहुंचे और घायलों को पास के अस्पतालों में ले गये।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और जांच शुरू कर दी है। धमाके का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। सीरियाई आंतरिक मंत्रालय ने इस त्रासदी को आतंकवादी विस्फोट कहा और बताया कि मस्जिद को शुक्रवार की प्रार्थनाओं के दौरान निशाना बनाया गया, समाचार एजेंसी एएफपी ने रिपोर्ट किया। विस्फोट के बाद, स्थानीय मीडिया ने कहा कि मस्जिद को घेर लिया गया था जब सुरक्षा इकाइयां मौके पर पहुंचीं। हमले के पीछे कौन था, इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है।

प्रारंभिक जांच के अनुसार, मस्जिद के अंदर विस्फोटक डिवाइस लगाए गए थे। सुरक्षा एजेंसी ने एक अनाम सुरक्षा स्रोत का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी। सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक सीरिया के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह कायरतापूर्ण कृत्य मानव और नैतिक मूल्यों पर एक स्पष्ट हमला है, जो सीरिया को अस्थिर करने और सीरियाई लोगों की सहनशक्ति को कमजोर करने के निराश प्रयासों को दर्शाता है।

सीरिया में भले ही बड़े पैमाने पर लड़ाई कम हो गई हो लेकिन सांप्रदायिक, जातीय और राजनीतिक वजहों से हाल के सप्ताहों में देश के कई हिस्सों में तनाव बढ़ गया है। पिछले साल बशर असद के राष्ट्रपति पद से अपदस्थ होने के बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक झड़पें हुई हैं जिसमें इस्लामी समूह हयात तहरीर अल-शाम के नेतृत्व में विद्रोहियों ने हमले किए हैं।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Syria

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।