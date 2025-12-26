सीरिया में जुमे की नमाज के समय मस्जिद में धमाका, आठ की मौत; बड़ी संख्या में लोग घायल
सीरिया में जुमे की नमाज के वक्त मस्जिद में धमाके से आठ लोगों लोगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक यह मस्जिद अल्पसंख्यक आबादी वाले अलावाइट इलाके में है।
सीरिया में जुमे की नमाज के वक्त मस्जिद में धमाके से आठ लोगों लोगों की मौत हो गई। घटना में 21 लोग घायल भी हुए हैं। स्थानीय मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक यह मस्जिद अल्पसंख्यक आबादी वाले अलावाइट इलाके में है। स्थानीय पत्रकार के अनुसार, धमाका इमाम अली बिन अबी तालिब मस्जिद के अंदर हुआ। सूचना मिलते ही आपातकालीन दल मौके पर पहुंचे और घायलों को पास के अस्पतालों में ले गये।
सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और जांच शुरू कर दी है। धमाके का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। सीरियाई आंतरिक मंत्रालय ने इस त्रासदी को आतंकवादी विस्फोट कहा और बताया कि मस्जिद को शुक्रवार की प्रार्थनाओं के दौरान निशाना बनाया गया, समाचार एजेंसी एएफपी ने रिपोर्ट किया। विस्फोट के बाद, स्थानीय मीडिया ने कहा कि मस्जिद को घेर लिया गया था जब सुरक्षा इकाइयां मौके पर पहुंचीं। हमले के पीछे कौन था, इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है।
प्रारंभिक जांच के अनुसार, मस्जिद के अंदर विस्फोटक डिवाइस लगाए गए थे। सुरक्षा एजेंसी ने एक अनाम सुरक्षा स्रोत का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी। सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक सीरिया के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह कायरतापूर्ण कृत्य मानव और नैतिक मूल्यों पर एक स्पष्ट हमला है, जो सीरिया को अस्थिर करने और सीरियाई लोगों की सहनशक्ति को कमजोर करने के निराश प्रयासों को दर्शाता है।
सीरिया में भले ही बड़े पैमाने पर लड़ाई कम हो गई हो लेकिन सांप्रदायिक, जातीय और राजनीतिक वजहों से हाल के सप्ताहों में देश के कई हिस्सों में तनाव बढ़ गया है। पिछले साल बशर असद के राष्ट्रपति पद से अपदस्थ होने के बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक झड़पें हुई हैं जिसमें इस्लामी समूह हयात तहरीर अल-शाम के नेतृत्व में विद्रोहियों ने हमले किए हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।