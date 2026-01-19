Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Danish military presence in Greenland increases amid Denmark-US dispute
ट्रंप की धमकी के बाद डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में फौज बढ़ाई; क्या अब अमेरिका संग युद्ध होगा?

संक्षेप:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 'जरूरी' बताए जाने के बाद डेनमार्क ने आर्कटिक के इस रणनीतिक द्वीप पर अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करना शुरू कर दिया है।

Jan 19, 2026 08:19 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 'जरूरी' बताए जाने के बाद डेनमार्क ने आर्कटिक के इस रणनीतिक द्वीप पर अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। सोमवार शाम को बड़ी संख्या में डेनिश सैनिक ग्रीनलैंड पहुंचने वाले हैं, जो कोपेनहेगन की ओर से वाशिंगटन के बढ़ते दबाव के जवाब में एक साफ संकेत माना जा रहा है।

डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने टीवी 2 को बताया कि सैनिक राजधानी नुउक के उत्तर में स्थित कंगेरलुसुआक में उतरेंगे। टीवी 2 के रक्षा संवाददाता एंडर्स लोमहोल्ट के अनुसार, इस तैनाती को 'महत्वपूर्ण योगदान' करार दिया गया है और डेनिश सेना प्रमुख पीटर बॉयसेन भी इस दल के साथ यात्रा कर रहे हैं। इस नवीनतम सुदृढ़ीकरण से पहले ही लगभग 200 डेनिश सैनिकों के ग्रीनलैंड में तैनात होने की उम्मीद थी।

यह सैन्य तैनाती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ग्रीनलैंड को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वाशिंगटन और कोपेनहेगन के बीच संबंध 'अच्छे' बने हुए हैं। गौरतलब है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य के अंतर्गत एक स्वशासित क्षेत्र है, जहां रक्षा और विदेश नीति की जिम्मेदारी कोपेनहेगन के पास है।

ग्रीनलैंड ने अमेरिकी बयानबाजी का कड़ा विरोध किया

ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन ने सार्वजनिक रूप से किसी भी बाहरी दबाव की आशंका को खारिज करते हुए कहा कि द्वीप खुद को दबाव में नहीं आने देगा। उन्होंने ग्रीनलैंड की स्थिति पर बार-बार सवाल उठाने वाले बयानों को अपमानजनक और अस्वीकार्य बताया। ग्रीनलैंड की उद्योग, कच्चा माल, ऊर्जा, न्याय और समानता मंत्री नाजा नथानिएलसन ने भी इसी तरह की चिंता जताई।

उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा कि ग्रीनलैंड चाहता है कि डेनमार्क साम्राज्य के अंतर्गत बने रहने के उसके निर्णय का सम्मान किया जाए। उन्होंने लिखा कि हम केवल यही चाहते हैं कि जिस देश को हम अपना घर कहते हैं, उसे कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने आगे कहा कि ग्रीनलैंड भू-राजनीतिक टकराव के बजाय शांतिपूर्ण विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है।

यूरोपीय उपस्थिति और आर्थिक दबाव

रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले सप्ताह कई यूरोपीय देशों (जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे आदि) के सैन्यकर्मी भी ग्रीनलैंड पहुंच चुके हैं। यह तैनाती मुख्य रूप से डेनमार्क के नेतृत्व वाले 'ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस' अभ्यास से जुड़ी है। इस गतिरोध का असर आर्थिक क्षेत्र पर भी पड़ा है। 17 जनवरी को ट्रंप ने ग्रीनलैंड से जुड़े तनावों का हवाला देते हुए कई यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की, और इसे बढ़ाकर 25% तक करने की संभावना भी जताई।

