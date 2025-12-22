Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़daily star editor attack muhammad yunus govt says what is our mistake
बांग्लादेश के जिस अखबार के पत्रकार बने थे बंधक, उसके संपादक ने सरकार को खूब सुनाया

बांग्लादेश के जिस अखबार के पत्रकार बने थे बंधक, उसके संपादक ने सरकार को खूब सुनाया

संक्षेप:

डेली स्टार ने सरकार को आईना दिखाया है। अखबार के संपादक महफूज अनाम ने रविवार को एक आयोजन के दौरान बांग्लादेश की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब लोग विपक्ष में होते हैं तो उनके मीडिया के साथ अच्छे रिश्ते रहते हैं, लेकिन असल परीक्षा तब होती है, जब आप सत्ता में आ जाते हैं।

Dec 22, 2025 09:38 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, ढाका
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश में बीते सप्ताह भीषण हिंसा का दौर फिर से देखने को मिला। छात्र नेता और इंकलाब मंच से जुड़े शरीफ उस्मान हादी का बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। इससे देश में हिंसा भड़क उठी और लोग सड़कों पर उतर आए। यही नहीं इस दौरान बांग्लादेश के नामी अखबार द डेली स्टार को भी आंदोलनकारी भीड़ ने घेर लिया और उसे आग के हवाले कर दिया। इस दौरान दफ्तर में मौजूद 25 पत्रकार एक तरह से बंधक बन गए और बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला जा सका। ऐसी ही घटना प्रथम आलो अखबार के दफ्तर में भी हुई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसके बाद भी डेली स्टार ने सरकार को आईना दिखाया है। अखबार के संपादक महफूज अनाम ने रविवार को एक आयोजन के दौरान बांग्लादेश की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब लोग विपक्ष में होते हैं तो उनके मीडिया के साथ अच्छे रिश्ते रहते हैं, लेकिन असल परीक्षा तब होती है, जब आप सत्ता में आ जाते हैं। यदि आप सत्ता में आने के बाद भी मीडिया को आलोचना का अधिकार दें और उसकी कही बात को सुन सकें तभी आप सहिष्णु हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश बनने के बाद के 73 सालों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी भी सरकार ने इतनी सहजता नहीं दिखाई।

उन्होंने यह भी कहा कि लेकिन ऐसी हरकत भी कभी नहीं हुआ। महफूज अनाम ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है, जब अखबार के दफ्तरों पर हमले हुए हैं। डेली स्टार और प्रथम आलो के दफ्तरों पर भीड़ ने हमला बोल दिया। उन्होंने कहा, 'पहली बार डेली स्टार और प्रथम आलो के दफ्तरों पर आग लगा दी गई। क्यों? आखिर हमारा अपराध क्या है? मैं हर किसी से पूरी विनम्रता के साथ यह सवाल पूछ रहा हूं।' ढाका होटल में मीडिया के लोगों के साथ एक इवेंट में महफूज अनाम ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि आखिर राजनीतिक दल आलोचनात्मक पत्रकारिता क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे। उन्होंने कहा कि पत्रकार यदि समीक्षा नहीं करेगा तो फिर गुड गवर्नेंस कैसे आएगा।

daily star editor asks question

'अभिव्यक्ति की आजादी तब है, जब आलोचना करने दिया जाए'

इसके अलावा उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन यह तब है, जब आलोचना करने की भी आजादी हो। इसके बिना तो आजादी के कोई मायने ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा जाता है कि राजनीतिक दलों के लोग विपक्ष में रहते हुए तो मीडिया से अच्छे रिश्ते रखते हैं, लेकिन सत्ता में पहुंचकर बदल जाते हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसे सीधे तौर पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से जोड़कर देखा जा रहा है।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
World News In Hindi Bangladesh Bangladesh Protest अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।