बांग्लादेश के जिस अखबार के पत्रकार बने थे बंधक, उसके संपादक ने सरकार को खूब सुनाया
डेली स्टार ने सरकार को आईना दिखाया है। अखबार के संपादक महफूज अनाम ने रविवार को एक आयोजन के दौरान बांग्लादेश की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब लोग विपक्ष में होते हैं तो उनके मीडिया के साथ अच्छे रिश्ते रहते हैं, लेकिन असल परीक्षा तब होती है, जब आप सत्ता में आ जाते हैं।
बांग्लादेश में बीते सप्ताह भीषण हिंसा का दौर फिर से देखने को मिला। छात्र नेता और इंकलाब मंच से जुड़े शरीफ उस्मान हादी का बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। इससे देश में हिंसा भड़क उठी और लोग सड़कों पर उतर आए। यही नहीं इस दौरान बांग्लादेश के नामी अखबार द डेली स्टार को भी आंदोलनकारी भीड़ ने घेर लिया और उसे आग के हवाले कर दिया। इस दौरान दफ्तर में मौजूद 25 पत्रकार एक तरह से बंधक बन गए और बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला जा सका। ऐसी ही घटना प्रथम आलो अखबार के दफ्तर में भी हुई।
इसके बाद भी डेली स्टार ने सरकार को आईना दिखाया है। अखबार के संपादक महफूज अनाम ने रविवार को एक आयोजन के दौरान बांग्लादेश की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब लोग विपक्ष में होते हैं तो उनके मीडिया के साथ अच्छे रिश्ते रहते हैं, लेकिन असल परीक्षा तब होती है, जब आप सत्ता में आ जाते हैं। यदि आप सत्ता में आने के बाद भी मीडिया को आलोचना का अधिकार दें और उसकी कही बात को सुन सकें तभी आप सहिष्णु हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश बनने के बाद के 73 सालों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी भी सरकार ने इतनी सहजता नहीं दिखाई।
उन्होंने यह भी कहा कि लेकिन ऐसी हरकत भी कभी नहीं हुआ। महफूज अनाम ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है, जब अखबार के दफ्तरों पर हमले हुए हैं। डेली स्टार और प्रथम आलो के दफ्तरों पर भीड़ ने हमला बोल दिया। उन्होंने कहा, 'पहली बार डेली स्टार और प्रथम आलो के दफ्तरों पर आग लगा दी गई। क्यों? आखिर हमारा अपराध क्या है? मैं हर किसी से पूरी विनम्रता के साथ यह सवाल पूछ रहा हूं।' ढाका होटल में मीडिया के लोगों के साथ एक इवेंट में महफूज अनाम ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि आखिर राजनीतिक दल आलोचनात्मक पत्रकारिता क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे। उन्होंने कहा कि पत्रकार यदि समीक्षा नहीं करेगा तो फिर गुड गवर्नेंस कैसे आएगा।
'अभिव्यक्ति की आजादी तब है, जब आलोचना करने दिया जाए'
इसके अलावा उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन यह तब है, जब आलोचना करने की भी आजादी हो। इसके बिना तो आजादी के कोई मायने ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा जाता है कि राजनीतिक दलों के लोग विपक्ष में रहते हुए तो मीडिया से अच्छे रिश्ते रखते हैं, लेकिन सत्ता में पहुंचकर बदल जाते हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसे सीधे तौर पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से जोड़कर देखा जा रहा है।
