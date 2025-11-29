Hindustan Hindi News
चक्रवात दितवाह हुआ विनाशकारी, 123 लोगों की मौत; श्रीलंका को मदद पर मदद भेज रहा भारत

संक्षेप:

भारतीय वायुसेना ने C-130 और IL-76 विमानों से 21 टन राहत सामग्री (खाने-पीने का सामान, दवाइयां, कंबल आदि) और 8 टन विशेष उपकरण एयरलिफ्ट किए। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी ट्वीट कर सहयोग की पुष्टि की।

Sat, 29 Nov 2025 01:19 PMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, कोलंबो
बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात 'दितवाह' ने श्रीलंका को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। तेज हवाओं, मूसलाधार बारिश और बाढ़-भूस्खलन से पूरे द्वीप राष्ट्र में भयंकर तबाही हुई है। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र (DMC) के अनुसार, शनिवार सुबह 9 बजे तक कम से कम 123 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 130 अन्य अभी भी लापता हैं। यह आंकड़े पिछले कुछ दिनों की लगातार बढ़ती तबाही को दर्शाते हैं, जहां शुरुआत में 40-50 मौतों की खबरें थीं, जो अब 123 तक पहुंच गई हैं।

इस विपदा में 2 लाख से अधिक लोग (करीब 61,000 परिवारों से) प्रभावित हुए हैं। पूरे देश में बाढ़ का कहर है, खासकर राजधानी कोलंबो और पूर्वी तटों पर। केलानी नदी शनिवार शाम को उफान पर आ गई, जिससे सैकड़ों लोग अस्थायी आश्रयों में स्थानांतरित हो गए। उत्तरी क्षेत्रों में अभी भी हल्की बारिश जारी है, लेकिन अधिकांश जगहों पर वर्षा थम चुकी है। DMC ने बताया कि चक्रवात के अवशेषों के कारण बिजली कटौती, सड़कें बंद और रेल सेवाएं ठप हो गई हैं। स्कूलों और कार्यालयों को भी बंद रखा गया है।

चक्रवात 'दितवाह' का सफर: कैसे बनी यह विपदा?

चक्रवात 'दितवाह' 24 नवंबर से श्रीलंका के आसपास सक्रिय हो गया था। यह धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ा और 26 नवंबर (बुधवार) को पूर्वी तट पर लैंडफॉल कर गया। उसके बाद 28 नवंबर (शुक्रवार) को तेज हवाओं (50-70 किमी/घंटा) के साथ भारी बारिश शुरू हो गई, जो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची- कुछ इलाकों में 24 घंटों में 300 मिमी से अधिक। इससे भूस्खलन और बाढ़ ने पूरे द्वीप को घेर लिया।

सबसे ज्यादा तबाही पूर्वी और मध्य पहाड़ी इलाकों (जैसे बदुल्ला, नुवारा एलिया) में हुई। कोलंबो की सड़कें जलमग्न हो गईं, जहां लोग नावों या अस्थायी राफ्ट पर घूमने को मजबूर हैं। 600 से अधिक घर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, और हजारों बेघर हो गए हैं। मौतों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। लापता लोगों में कई वे हैं जो भूस्खलन में फंस गए। DMC प्रमुख प्रदीप कोटुवेगोदा ने कहा- चक्रवात अब भारत की ओर जा रहा है, लेकिन श्रीलंका में राहत कार्य तेज हैं। सेना की मदद से बचाव अभियान चल रहे हैं।

भारत की त्वरित प्रतिक्रिया: 'ऑपरेशन सागर बंधु' के तहत मदद

भारत ने एक बार फिर 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति को साकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट कर श्रीलंका के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की:। भारत ने 'ऑपरेशन सागर बंधु' के तहत तत्काल राहत सामग्री और मानवीय सहायता भेजी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की दो टीमों में 80 जवान (जिनमें 4 महिला सदस्य और 4 स्निफर डॉग शामिल) को शनिवार तड़के हिंदन एयर बेस से कोलंबो भेजा गया। वे विशेष उपकरणों के साथ बचाव कार्य में जुटे हैं।

भारतीय वायुसेना ने C-130 और IL-76 विमानों से 21 टन राहत सामग्री (खाने-पीने का सामान, दवाइयां, कंबल आदि) और 8 टन विशेष उपकरण एयरलिफ्ट किए। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी ट्वीट कर सहयोग की पुष्टि की। यह 'ऑपरेशन सागर बंधु' के तहत चलाया जा रहा है, जो भारत की 'विजन महासागर' नीति का हिस्सा है। इससे पहले भी भारत ने श्रीलंका को कई आपदाओं में मदद की है।

भारत में अलर्ट: तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्य सतर्क

चक्रवात अब उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और 30 नवंबर को तमिलनाडु-पुडुचेरी-दक्षिण आंध्र प्रदेश तट पर लैंडफॉल की संभावना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 14 जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए। NDRF की अतिरिक्त टीमें अरक्कोनम से तैनात हैं। पुडुचेरी में 16 SDRF और 12 NDRF जवान अलर्ट पर हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है।

