Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

300 डॉलर/ बैरल होगा कच्चा तेल... होर्मुज संकट के बीच ट्रंप का पुराना पोस्ट वायरल

Mar 16, 2026 05:27 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share

पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में ट्रंप होर्मुज के बंद होने की स्थिति में कच्चे तेल की कीमतों के 300 डॉलर प्रति बैरल तक जाने की संभावना जताते हुए नजर आ रहे हैं।

300 डॉलर/ बैरल होगा कच्चा तेल... होर्मुज संकट के बीच ट्रंप का पुराना पोस्ट वायरल

पश्चिम एशिया में जारी जंग की वजह से वैश्विक ऊर्जा संकट की स्थिति पैदा हो गई है। अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज को बंद करके केवल अपने मित्र राष्ट्रों को ही निकलने की इजाजत दी है। होर्मुज को सुरक्षित रूप से संचालित रखने के लिए ट्रंप ने बाकी देशों की एक टीम तैयार करने की सिफारिश रखी है, लेकिन ट्रंप के पिछले रवैए को देखते हुए कई देशों ने इससे इनकार कर दिया है। वर्तमान में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस सब बातों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का एक दशक पुराना एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें वह कच्चे तेल की कीमतों के 300 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाने की आशंका जता रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2011 में ट्रंप को सोशल मीडिया पर लिखी गई एक पोस्ट में वह भविष्यवाणी करते हैं कि अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देता है, तो तेल की कीमतें बहुत तेजी के साथ बढ़ सकती हैं। उन्होंने लिखा था, "अगर ईरान के पास परमाणु हथियार हो गए, तो वह होर्मुज जलडमरूमध्य बंद कर देगा। तब कच्चे तेल की कीमत करीब 300 डॉलर प्रति बैरल के भी ऊपर चली जाएंगी।"

ट्रंप

आपको बता दें, राष्ट्रपति ट्रंप का यह पोस्ट ऐसे समय में वायरल हो रहा है, जब अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर हमला बोल रहे हैं और ईरान पलटवार करते हुए खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमला बोल रहा है। इतना ही नहीं ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को भी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से कई देशों के जहाज इसके आसपास फंस गए हैं। बढ़ते तनाव के बीच तेल की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है।

ये भी पढ़ें:US के खिलाफ जंग में कूदे रूस-चीन, ईरान का खुलासा; कहा- हमें मिल रही सैन्य मदद
ये भी पढ़ें:चाबहार पोर्ट पर भी अमेरिका का बड़ा हमला, लड़ाकू विमानों से बरसा दिए बम; तबाही
ये भी पढ़ें:अमेरिका पर हो सकता है 9/11 जैसा हमला; युद्ध के बीच ईरान का बड़ा दावा

ओमान और ईरान के बीच स्थिति होर्मुज जलडमरूमध्य एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से अलग करता है। यह रास्ता दुनिया के कच्चे तेल के व्यापार के पांचवे हिस्से को संभालता है। भारत और चीन जैसे बड़े और ऊर्जा के भूखे देशों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौजूद दौर में जारी लड़ाई की वजह से इस रास्ते से पर जहाजों की आवाजाही बाधित हो गथई है। विशेषज्ञों के अनुसार युद्ध की स्थिति में रोजाना गुजरने वाले करीब 1.8 करोड़ बैसल तेल की आपूर्ति या तो रुक गई है या फिर देरी से हो गई है। इसकी वजह से क्रूड ऑयल 100 डॉलर प्रति बैरल से भी ऊपर चला गया है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
India Donald Trump israel iran war अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।