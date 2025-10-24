पाकिस्तान का पंजाब राज्य दबाए बैठा है सारा गेहूं, पख्तूनख्वा से सिंध तक आटे के लिए हाहाकार

संक्षेप: एक और विवाद पाकिस्तान में उठ खड़ा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध प्रांत तक आटे की किल्लत है और दोनों राज्यों की सरकारें पंजाब पर आरोप लगा रही हैं कि उसने गेहूं का स्टॉक रोक रखा है। सप्लाई ना होने के चलते उनके राज्यों में आटे की किल्लत पैदा हो गई है।

पाकिस्तान में हमेशा से यह सवाल उठता रहा है कि आखिर सेना, ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीति तक में पंजाब सूबे का ही प्रभुत्व क्यों है। इसे लेकर बलूचिस्तान में तो भारी विद्रोह रहा है और अकसर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जिनमें पंजाबी मूल के लोगों की टारगेट किलिंग की जाती रही है।

इससे महंगाई बढ़ गई है और गरीब तबके के लोगों को दो वक्त की रोटी के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। गुरुवार को खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने गेहूं के अंतर-राज्यीय मूवमेंट के बाधित होने पर सवाल उठाया। सरकार ने कहा कि पंजाब की ओर से सप्लाई चेन पर ब्रेक लगाया गया है। इससे उनके राज्य में आटे के दाम बढ़ रहे हैं और खाद्य सुरक्षा संकट में दिख रही है। इसके अलावा सिंध प्रांत की पीपीपी सरकार ने भी पंजाब पर हमला बोला है। सिंध प्रांत की सरकार का कहना है कि पंजाब प्रशासन ने गेहूं के बीज की सप्लाई ही रोक रखी है। इससे आने वाले फसल चक्र में गेहूं का उत्पादन सिंध में प्रभावित हो सकता है।

पत्र लिखकर पंजाब सरकार पर लगाए क्या-क्या आरोप खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने तो पंजाब को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया कि गेहूं की सप्लाई पर लगा ब्रेक हटाया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारी खाद्य सुरक्षा खतरे में होगी। लेटर में कहा गया कि हमारे राज्य में गेहूं की कमी है। हम पंजाब पर इसके लिए निर्भर रहे हैं और हमें प्रति दिन 14,500 टन गेहूं की जरूरत है। पख्तूनख्वा की सरकार ने कहा कि ऐसी स्थिति में यदि पंजाब की ओर से सप्लाई चेन बाधित होगी तो हमारे यहां खाने की किल्लत होगी और बाजार में हाहाकार मच जाएगा। यही नहीं खैबर पख्तूख्वा की ओऱ से पाकिस्तान के संविधान का भी हवाला दिया गया है।