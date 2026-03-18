खून की हर बूंद की कीमत चुकानी होगी, लारीजानी की मौत पर भड़के मोजतबा खामेनेई; बदला लेने का ऐलान
मोजतबा खामेनेई ने दो टूक कहा है कि इस मौत का बदला जरूर लेंगे। खामेनेई की तरफ से यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष तेजी से बढ़ता जा रहा है और क्षेत्र में तनाव चरम पर है।
ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर लगातार हो रहे हमलों के बीच देश के सर्वोच्च नेता मोतजबा खामेनेई ने कड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरानी सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी की हत्या के जिम्मेदार “अपराधियों को बहुत जल्द इसकी कीमत चुकानी होगी।” मोजतबा खामेनेई ने दो टूक कहा है कि इस मौत का बदला जरूर लेंगे। खामेनेई की तरफ से यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष तेजी से बढ़ता जा रहा है और क्षेत्र में तनाव चरम पर है।
मोजतबा खामेनेई ने अपनी सरकार द्वारा ईरानी सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी की हत्या की पुष्टि किए जाने के लगभग एक दिन बाद एक सार्वजनिक बयान जारी किया है। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम द्वारा जारी एक बयान में, खामेनेई ने कहा कि उन्हें लारीजानी की मौत का समाचार "गहरे खेद" के साथ मिला; उन्होंने लारीजानी को एक "बुद्धिमान, समर्पित व्यक्ति" और ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में एक विशिष्ट हस्ती बताया।
'खून का बदला जरूर लिया जाएगा’
सर्वोच्च नेता ने आगे कहा, "ऐसी हस्ती की हत्या निस्संदेह उनके महत्व की सीमा और इस्लाम के दुश्मनों की उनके प्रति नफरत को दर्शाती है।" बयान में खामेनेई ने कहा, “इस्लाम-विरोधियों को यह जान लेना चाहिए कि इस्लामी व्यवस्था के वृक्ष की जड़ों में यह खून बहाने से वह व्यवस्था और अधिक मजबूत होती है; और निश्चित रूप से, खून की हर बूंद की एक कीमत होती है, जिसे इन शहीदों के अपराधी हत्यारों को जल्द ही चुकानी होगी।”
रूस सहित कई देशों ने की निंदा
मोजतबा के बयान से यह साफ हो गया है कि ईरान इस हत्या का बदला लिए बिना चुप नहीं बैठेगा और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी ईरानी नेतृत्व कई बार “कड़े प्रतिशोध” की चेतावनी दे चुका है, जिससे क्षेत्र में बड़े टकराव की आशंका बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल के दिनों में ईरान के कई बड़े नेताओं को निशाना बनाया गया है, जिससे देश की सत्ता संरचना पर गहरा असर पड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रणनीतिक हमले हैं। इनका उद्देश्य ईरान के नेतृत्व को कमजोर करना हो सकता है। इस घटनाक्रम पर वैश्विक स्तर पर भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। रूस सहित कई देशों ने ऐसे हमलों की निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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