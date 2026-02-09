Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Crime News Today Indian origin man shot dead in Toronto mall parking lot
टोरंटो में सरेआम कत्ल, मॉल पार्किंग में भारतीय मूल के युवक को गोली मारकर हत्या

टोरंटो में सरेआम कत्ल, मॉल पार्किंग में भारतीय मूल के युवक को गोली मारकर हत्या

संक्षेप:

कनाडा के टोरंटो में एक व्यस्त शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में अज्ञात हमलावरों द्वारा गोलीबारी में एक 37 वर्षीय भारतीय-कनाडाई व्यक्ति की मौत हो गई। टोरंटो पुलिस सेवा ने रविवार को जारी बयान में पीड़ित की पहचान ब्रैम्पटन निवासी चंदन कुमार राजा नंदकुमार के रूप में की है।

Feb 09, 2026 06:47 pm IST
कनाडा के टोरंटो में एक व्यस्त शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में अज्ञात हमलावरों द्वारा गोलीबारी में एक 37 वर्षीय भारतीय-कनाडाई व्यक्ति की मौत हो गई। टोरंटो पुलिस सेवा ने रविवार को जारी बयान में पीड़ित की पहचान ब्रैम्पटन निवासी चंदन कुमार राजा नंदकुमार के रूप में की है। पुलिस के अनुसार, शनिवार को लगभग दोपहर 3:31 बजे रेक्सडेल बुलेवार्ड और हाईवे 27 के पास स्थित वुडबाइन शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में गोलीबारी की सूचना मिली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोली लगने से घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई।

कौन थे चंदन कुमार?

पुलिस के अनुसार, संदिग्ध व्यक्ति वाहन में सवार होकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इसे एक टारगेटेड घटना माना है। पुलिस का कहना है कि परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन यह जानबूझकर की गई हमला प्रतीत होता है। पुलिस के अनुसार, मृतक चंदन कुमार मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले आईटी पेशेवर थे। वे पिछले छह वर्षों से कनाडा में कार्यरत थे। इस घटना के साथ टोरंटो में इस साल की तीसरी हत्या दर्ज की गई है। सीटीवी न्यूज के अनुसार, घटनास्थल की तस्वीरों में एक सफेद एसयूवी दिखाई दे रही है, जिसकी विंडशील्ड पर गोलियों के निशान हैं और ड्राइवर की तरफ की खिड़की टूटी हुई है।

पुलिसिया जांच जारी

सीबीसी न्यूज के हवाले से इंस्पेक्टर एरॉल वॉटसन ने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि इस तरह की गोलीबारी, खासकर किसी मॉल में, जनता की सुरक्षा के लिए चिंता का कारण बन सकती है। उन्होंने बताया कि अधिकारी किसी भी गवाह, वीडियो फुटेज और अन्य सबूतों की तलाश में जुटे हैं। वॉटसन ने जोर दिया कि फिलहाल यह घटना टारगेटेड मानी जा रही है, और पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कितने संदिग्ध थे और कितनी गोलियां चलाई गईं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

