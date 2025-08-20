शहबाज की चीन यात्रा के दौरान शुरू होगा CPEC का दूसरा चरण, बलूच विद्रोहियों का सता रहा खौफ

सीपीईसी के दूसरे चरण में मल्टान-सुक्कुर मोटरवे, आईटी स्नातक प्रशिक्षण, एआई बुनियादी ढांचा, औद्योगिक हस्तांतरण, औद्योगिक पार्क, खनन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, और कृषि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की गई।

पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस महीने के अंत में चीन की यात्रा करेंगे, जहां वे बहुप्रतीक्षित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के दूसरे चरण (चरण II) का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। यह जानकारी योजना और विकास मंत्री अहसन इकबाल ने दी, जिन्हें सीपीईसी का नोडल मिनिस्टर भी नियुक्त किया गया है। इस यात्रा को दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इकबाल ने कहा, “प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा CPEC-II की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक होगी, जिसमें दोनों पक्ष स्पष्ट प्राथमिकताओं को तय करेंगे और ठोस, मापनीय परिणामों पर सहमति बनाएंगे।”

SCO शिखर सम्मेलन में भागीदारी आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री शरीफ 31 अगस्त से 1 सितंबर तक बीजिंग में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी होने की संभावना है।

"गुणवत्ता आधारित CPEC" पर जोर योजना मंत्री अहसन इकबाल ने स्पष्ट किया कि CPEC का भविष्य "संख्या से अधिक गुणवत्ता" पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल उच्च-प्रभाव वाले, टिकाऊ और संस्थागत मजबूती वाले प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना होगा, ताकि दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

CPEC चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का अहम हिस्सा है। यह बलूचिस्तान स्थित ग्वादर पोर्ट को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ती है। अब तक इस योजना के तहत चीन ने पाकिस्तान में ऊर्जा परियोजनाओं और सड़क नेटवर्क में 60 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। हालांकि, पिछले साल आतंकवादी हमलों के कारण कई परियोजनाओं की रफ्तार धीमी हो गई थी, खासकर उन जगहों पर जहां चीनी नागरिक कार्यरत थे।

कूटनीतिक आयाम इकबाल ने यह भी बताया कि हाल ही में अपनी चीन यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री शरीफ की ओर से राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 2026 में पाकिस्तान आने का न्यौता दिया है। उस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। बैठक में मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि पाकिस्तान को अपने व्यापार और निर्यात का दायरा चीन में तेजी से बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन हर साल 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का आयात करता है और पाकिस्तान को रणनीतिक तौर पर इसका कम से कम 30 से 50 अरब डॉलर हिस्सा हासिल करने की तैयारी करनी चाहिए।