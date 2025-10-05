कजिन मैरिज को लेकर मचा तहलका तो चुपके से हटा लिया गाइडलाइन; जानें UK वाला मामला

विवाद की शुरुआत तब हुई जब एनएचएस इंग्लैंड के जीनोमिक्स एजुकेशन प्रोग्राम ने 22 सितंबर को एक ब्लॉग पोस्ट जारी किया। इसका शीर्षक था 'क्या यूके सरकार को पहले चचेरे भाई-बहनों के विवाह पर प्रतिबंध लगाना चाहिए?'

ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) ने विवाद खड़ा होने के बाद अपनी वेबसाइट से चचेरे भाई-बहनों के विवाह को फायदेमंद ठहराने वाली गाइडलाइन को हटा लिया है। एनएचएस के एक ब्लॉग पोस्ट में चचेरे भाई-बहनों के बीच शादी को सकारात्मक बताया गया था, जबकि वैज्ञानिक शोध स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि इससे आनुवंशिक रोग, जन्म दोष और सीखने की अक्षमताओं का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस विवादित सामग्री को चुपके से हटा लिया।

दरअसल, विवाद की शुरुआत तब हुई जब एनएचएस इंग्लैंड के जीनोमिक्स एजुकेशन प्रोग्राम ने 22 सितंबर को एक ब्लॉग पोस्ट जारी किया। इसका शीर्षक था 'क्या यूके सरकार को पहले चचेरे भाई-बहनों के विवाह पर प्रतिबंध लगाना चाहिए?' इस पोस्ट में दावा किया गया कि रिश्तेदारों के बीच शादी से मजबूत पारिवारिक सहयोग और आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। हालांकि, ब्लॉग ने आनुवंशिक बीमारियों के बढ़ते जोखिम को भी स्वीकार किया, लेकिन शिक्षा और वैकल्पिक जेनेटिक टेस्टिंग से इसे संभाला जा सकता है, ऐसा सुझाव दिया।

इस ब्लॉग पर विवाद भड़क उठा। आलोचकों ने एनएचएस पर वैज्ञानिक प्रमाणों की उपेक्षा करने और सांस्कृतिक मुद्दों में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का इल्जाम लगाया। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि ऐसी सिफारिशें आनुवंशिक रोगों की रोकथाम के प्रयासों को कमजोर कर सकती हैं। ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रिटिंग ने इसे 'आश्चर्यजनक' करार देते हुए माफी मांगने की बात कही। मीडिया खबरों के मुताबिक, यह सामग्री सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम के तहत जारी हुई थी, जिससे मामला और गंभीर हो गया।