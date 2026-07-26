देश पहले, बाकी सब बाद में; ब्रिटेन के नए PM एंडी बर्नहैम ने ट्रंप को दी खुली चुनौती?
ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने साफ कहा है कि वे हमेशा ब्रिटेन के हितों को सबसे ऊपर रखेंगे। बीबीसी से बात कतरते हुए कहा कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठाने को तैयार हैं।
ब्रिटेन की सियासत में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। देश के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने पद संभालते ही साफ संदेश दे दिया है कि उनके लिए ब्रिटेन के हित सबसे ऊपर हैं। बीबीसी को दिए गए एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू में, जिसके कुछ अंश रविवार को जारी किए गए, बर्नहैम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित मतभेदों पर खुलकर बात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे ट्रंप की आलोचना करने से भी नहीं हिचकेंगे, क्योंकि 'देश पहले, बाकी सब बाद में' का सिद्धांत उनके शासन का मूल मंत्र है।
आलोचना करने को हैं तैयार
वहीं, जब बर्नहैम से पूछा गया कि क्या वे ट्रंप पर सवाल उठाने या उनकी नीतियों की आलोचना करने को तैयार हैं। जवाब में उन्होंने बिना किसी लाग-लपेट के कहा कि सभी नेताओं को ऐसा करना होगा। आपको किसी भी चीज से पहले अपने देश के हित की रक्षा करनी होगी। अगर आपको यह काम ठीक से करना है तो आपको यही करना होगा।
ट्रंप से जुड़े एक सवाल पर बर्नहैम ने स्पष्ट किया कि किसी भी विदेशी नेता, चाहे वह अमेरिका का राष्ट्रपति ही क्यों न हो, के सामने ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहेंगे। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि 2029 से पहले कोई जल्दी आम चुनाव नहीं कराया जाएगा। बर्नहैम ने कहा कि मैं इसे खारिज करता हूं। हां, कोई जल्दी आम चुनाव नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि लोग ऐसा चाहते हैं। उनका यह बयान उन अटकलों पर पानी फेरता है, जिनमें कहा जा रहा था कि नई सरकार जल्द चुनाव का ऐलान कर सकती है।
नाटो पर क्या बोले?
वहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर बर्नहैम ने नाटो सहयोगियों से किए गए वादों के प्रति अपनी पूरी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि हम दोनों के सामने पहली चुनौती यह पक्का करना है कि डिफेंस इन्वेस्टमेंट प्लान को पूरी तरह फंड मिले। यही हमारे सामने है और हमें इस साल के आखिर में बजट की ओर बढ़ते हुए इस पर काम करना होगा।
स्टार्मर युग के खराब रिश्ते
बता दें कि बर्नहैम से पहले कीर स्टार्मर प्रधानमंत्री थे। स्टार्मर ने पिछले महीने पद छोड़ने का ऐलान किया था। उनके कार्यकाल में अमेरिका के साथ रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर अमेरिका-इजरायल संघर्ष, इमिग्रेशन नीति, ऊर्जा सुरक्षा और टेक कंपनियों पर रेगुलेशन जैसे कई मुद्दों पर स्टार्मर की खुलकर आलोचना की थी। इन मतभेदों ने दोनों देशों के पारंपरिक गठबंधन को प्रभावित किया था। हालांकि ट्रंप ने शुरू में बर्नहैम को 'बहुत लिबरल' करार दिया था। लेकिन इस हफ्ते उन्होंने अपना रुख थोड़ा नरम किया और कहा कि बर्नहैम के साथ उनकी 'बहुत अच्छी बातचीत' हुई है।
बर्नहैम सोमवार को एक दशक में ब्रिटेन के सातवें प्रधानमंत्री बने। उनके पदभार ग्रहण के बाद यह पहला बड़ा इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने अपनी विदेश नीति और घरेलू प्राथमिकताओं को लेकर साफ रुख अपनाया है। पूरा इंटरव्यू सोमवार को बीबीसी के पैनोरमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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