देश पहले, बाकी सब बाद में; ब्रिटेन के नए PM एंडी बर्नहैम ने ट्रंप को दी खुली चुनौती?

ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने साफ कहा है कि वे हमेशा ब्रिटेन के हितों को सबसे ऊपर रखेंगे। बीबीसी से बात कतरते हुए कहा कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठाने को तैयार हैं।

ब्रिटेन की सियासत में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। देश के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने पद संभालते ही साफ संदेश दे दिया है कि उनके लिए ब्रिटेन के हित सबसे ऊपर हैं। बीबीसी को दिए गए एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू में, जिसके कुछ अंश रविवार को जारी किए गए, बर्नहैम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित मतभेदों पर खुलकर बात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे ट्रंप की आलोचना करने से भी नहीं हिचकेंगे, क्योंकि 'देश पहले, बाकी सब बाद में' का सिद्धांत उनके शासन का मूल मंत्र है।

आलोचना करने को हैं तैयार वहीं, जब बर्नहैम से पूछा गया कि क्या वे ट्रंप पर सवाल उठाने या उनकी नीतियों की आलोचना करने को तैयार हैं। जवाब में उन्होंने बिना किसी लाग-लपेट के कहा कि सभी नेताओं को ऐसा करना होगा। आपको किसी भी चीज से पहले अपने देश के हित की रक्षा करनी होगी। अगर आपको यह काम ठीक से करना है तो आपको यही करना होगा।

ट्रंप से जुड़े एक सवाल पर बर्नहैम ने स्पष्ट किया कि किसी भी विदेशी नेता, चाहे वह अमेरिका का राष्ट्रपति ही क्यों न हो, के सामने ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहेंगे। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि 2029 से पहले कोई जल्दी आम चुनाव नहीं कराया जाएगा। बर्नहैम ने कहा कि मैं इसे खारिज करता हूं। हां, कोई जल्दी आम चुनाव नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि लोग ऐसा चाहते हैं। उनका यह बयान उन अटकलों पर पानी फेरता है, जिनमें कहा जा रहा था कि नई सरकार जल्द चुनाव का ऐलान कर सकती है।

नाटो पर क्या बोले? वहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर बर्नहैम ने नाटो सहयोगियों से किए गए वादों के प्रति अपनी पूरी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि हम दोनों के सामने पहली चुनौती यह पक्का करना है कि डिफेंस इन्वेस्टमेंट प्लान को पूरी तरह फंड मिले। यही हमारे सामने है और हमें इस साल के आखिर में बजट की ओर बढ़ते हुए इस पर काम करना होगा।

स्टार्मर युग के खराब रिश्ते बता दें कि बर्नहैम से पहले कीर स्टार्मर प्रधानमंत्री थे। स्टार्मर ने पिछले महीने पद छोड़ने का ऐलान किया था। उनके कार्यकाल में अमेरिका के साथ रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर अमेरिका-इजरायल संघर्ष, इमिग्रेशन नीति, ऊर्जा सुरक्षा और टेक कंपनियों पर रेगुलेशन जैसे कई मुद्दों पर स्टार्मर की खुलकर आलोचना की थी। इन मतभेदों ने दोनों देशों के पारंपरिक गठबंधन को प्रभावित किया था। हालांकि ट्रंप ने शुरू में बर्नहैम को 'बहुत लिबरल' करार दिया था। लेकिन इस हफ्ते उन्होंने अपना रुख थोड़ा नरम किया और कहा कि बर्नहैम के साथ उनकी 'बहुत अच्छी बातचीत' हुई है।