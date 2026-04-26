बेहद घातक और सबसे तेज, डोनाल्ड ट्रंप की जान बचाने वाली सीक्रेट सर्विस; CAT से कांपते हैं दुश्मन

रिपोर्ट के मुताबिक, CAT में शामिल होने की प्रक्रिया बेहद कठिन है। सबसे पहले उम्मीदवार को सीक्रेट सर्विस का स्पेशल एजेंट बनना पड़ता है, जिसमें 33 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग होती है। इसके बाद CAT सिलेक्शन शुरू होता है।

यूएस सीक्रेट सर्विस की स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन में काउंटर असॉल्ट टीम (CAT) राष्ट्रपति की सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच है। यह टीम प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्टिव डिवीजन को दुनिया भर में टैक्टिकल सपोर्ट मुहैया कराती है। CAT की मुख्य जिम्मेदारी राष्ट्रपति या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति पर संगठित हमला होने पर उसे तुरंत रोकना और नष्ट करना है। लगभग 105 जवान काले बैटल ड्रेस यूनिफॉर्म में काम करते हैं। यह टीम सिर्फ बचाव नहीं करती, बल्कि आक्रामक तरीके से हमलावरों का मुकाबला करती है। हाल ही में वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में हुए हमले के दौरान CAT ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान बचाई। गोली चलने की आवाज सुनते ही CAT के जवानों ने ट्रंप के चारों ओर अभेद्य घेरा बना लिया, जबकि प्रोटेक्टिव टीम उन्हें सुरक्षित निकाल रही थी।

CAT ने हमलावर पर तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिससे राष्ट्रपति को बचाने का समय मिल सका। यह घटना सीक्रेट सर्विस की तत्परता और पेशेवर क्षमता का सबूत है। CAT राष्ट्रपति के मोटरकेड, कार्यक्रम स्थलों और नेशनल स्पेशल सिक्योरिटी इवेंट्स में हमेशा तैनात रहती है। ताजा घटना में CAT के जवानों ने दिखाया कि वे कितने फिट, स्मार्ट और तेज हैं। हमलावर ने सुरक्षा चेकपॉइंट पर हमला किया था, लेकिन CAT ने तुरंत हमलावरों को घेर लिया और गोलीबारी करके उन्हें रोक दिया। इससे प्रोटेक्टिव डिवीजन को ट्रंप और अन्य अधिकारियों को सुरक्षित निकालने का मौका मिला।

ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस की जमकर तारीफ की सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने एक साथ काम किया, जिसमें CAT की आक्रामक भूमिका सबसे अहम रही। टीम ने हमलावर को तुरंत निष्क्रिय कर दिया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। एक एजेंट पर गोली लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ वेस्ट ने उनकी जान बचा ली। ट्रंप ने बाद में सीक्रेट सर्विस की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत तेजी से काम किया। CAT का काम हमेशा आक्रामक होता है – वे हमलावरों पर हमला करके राष्ट्रपति को बचाने का समय देते हैं। यह टीम अन्य टैक्टिकल यूनिट्स के साथ भी समन्वय करती है, ताकि सुरक्षा पूरी तरह से मजबूत रहे।