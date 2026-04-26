बेहद घातक और सबसे तेज, डोनाल्ड ट्रंप की जान बचाने वाली सीक्रेट सर्विस; CAT से कांपते हैं दुश्मन
रिपोर्ट के मुताबिक, CAT में शामिल होने की प्रक्रिया बेहद कठिन है। सबसे पहले उम्मीदवार को सीक्रेट सर्विस का स्पेशल एजेंट बनना पड़ता है, जिसमें 33 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग होती है। इसके बाद CAT सिलेक्शन शुरू होता है।
यूएस सीक्रेट सर्विस की स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन में काउंटर असॉल्ट टीम (CAT) राष्ट्रपति की सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच है। यह टीम प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्टिव डिवीजन को दुनिया भर में टैक्टिकल सपोर्ट मुहैया कराती है। CAT की मुख्य जिम्मेदारी राष्ट्रपति या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति पर संगठित हमला होने पर उसे तुरंत रोकना और नष्ट करना है। लगभग 105 जवान काले बैटल ड्रेस यूनिफॉर्म में काम करते हैं। यह टीम सिर्फ बचाव नहीं करती, बल्कि आक्रामक तरीके से हमलावरों का मुकाबला करती है। हाल ही में वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में हुए हमले के दौरान CAT ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान बचाई। गोली चलने की आवाज सुनते ही CAT के जवानों ने ट्रंप के चारों ओर अभेद्य घेरा बना लिया, जबकि प्रोटेक्टिव टीम उन्हें सुरक्षित निकाल रही थी।
CAT ने हमलावर पर तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिससे राष्ट्रपति को बचाने का समय मिल सका। यह घटना सीक्रेट सर्विस की तत्परता और पेशेवर क्षमता का सबूत है। CAT राष्ट्रपति के मोटरकेड, कार्यक्रम स्थलों और नेशनल स्पेशल सिक्योरिटी इवेंट्स में हमेशा तैनात रहती है। ताजा घटना में CAT के जवानों ने दिखाया कि वे कितने फिट, स्मार्ट और तेज हैं। हमलावर ने सुरक्षा चेकपॉइंट पर हमला किया था, लेकिन CAT ने तुरंत हमलावरों को घेर लिया और गोलीबारी करके उन्हें रोक दिया। इससे प्रोटेक्टिव डिवीजन को ट्रंप और अन्य अधिकारियों को सुरक्षित निकालने का मौका मिला।
ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस की जमकर तारीफ की
सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने एक साथ काम किया, जिसमें CAT की आक्रामक भूमिका सबसे अहम रही। टीम ने हमलावर को तुरंत निष्क्रिय कर दिया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। एक एजेंट पर गोली लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ वेस्ट ने उनकी जान बचा ली। ट्रंप ने बाद में सीक्रेट सर्विस की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत तेजी से काम किया। CAT का काम हमेशा आक्रामक होता है – वे हमलावरों पर हमला करके राष्ट्रपति को बचाने का समय देते हैं। यह टीम अन्य टैक्टिकल यूनिट्स के साथ भी समन्वय करती है, ताकि सुरक्षा पूरी तरह से मजबूत रहे।
कैसी है ट्रेनिंग और कितना मुश्किल सिलेक्शन
CAT में शामिल होने की प्रक्रिया बेहद कठिन है। सबसे पहले उम्मीदवार को सीक्रेट सर्विस का स्पेशल एजेंट बनना पड़ता है, जिसमें 33 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग होती है। इसके बाद CAT सिलेक्शन शुरू होता है – 2 हफ्ते का सेलेक्शन कोर्स और 7 हफ्ते का स्पेशल बेसिक कोर्स। कुल 9 हफ्ते की यह ट्रेनिंग काउंटर-अंबुश टैक्टिक्स, क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट, हथियार हैंडलिंग, तनाव में फैसला लेने और टीम वर्क पर केंद्रित होती है। पूरी प्रक्रिया में 12 से 24 महीने लगते हैं। सिर्फ 10 प्रतिशत उम्मीदवार ही पास होते हैं। उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट में 45 पाउंड वेस्ट पहनकर 3 पुल-अप्स और 1.5 मील दौड़ 9 मिनट से कम समय में पूरी करनी होती है। बैकग्राउंड चेक, पॉलीग्राफ, मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू भी जरूरी हैं। CAT के जवान अमेरिकी आर्मी या स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट से अनुभव वाले होते हैं। CAT के जवानों के पास आधुनिक हथियार और गियर भी होते हैं।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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