1.13 लाख अमेरिकी की ले सकता था जान, US में 140 किलो कोकीन के साथ 2 भारतीय गिरफ्तार

Jan 08, 2026 11:39 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के इंडियाना राज्य में भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने जानकारी दी है कि एक ट्रक से 309 पाउंड (लगभग 140 किलोग्राम) कोकीन बरामद की गई है। इस मामले में भारतीय मूल के दो ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह गिरफ्तारी पुतनाम काउंटी में एक रूटीन चेक के दौरान हुई।

जांच के दौरान अधिकारियों को सेमी-ट्रक के स्लीपर बर्थ में छिपाकर रखी गई कोकीन की बड़ी खेप मिली। बरामद कोकीन की मात्रा इतनी अधिक है कि अधिकारियों के अनुसार यह 1.13 लाख से अधिक अमेरिकियों की जान लेने के लिए काफी थी।

गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति भारत के नागरिक हैं। एक की पहचान गुरप्रीत सिंह रूप में हुई है, जिसकी उम्र 25 वर्ष है। इसने 11 मार्च, 2023 को एरिजोना के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किया था। उसे बाद में बाइडेन सरकार के दौरान रिहा कर दिया गया था। दूसरे की पहचान 30 साल के जसवीर सिंह के रूप में हुई है। इसने मार्च 2017 में कैलिफोर्निया के रास्ते अमेरिका में प्रवेश किया था। हैरानी की बात यह है कि दोनों के पास कैलिफोर्निया राज्य द्वारा जारी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस थे।

इस मामले ने अमेरिका में राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। होमलैंड सिक्योरिटी की सहायक सचिव ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजॉम की 'सेंचुरी नीतियों' की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इन नीतियों को लापरवाह बताते हुए कहा कि अपराधियों को ड्राइविंग लाइसेंस देना अमेरिकी नागरिकों की जान जोखिम में डालना है। अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि दिसंबर में इनमें से एक आरोपी के खिलाफ जारी डिटेनर को भी न्यूजॉम की नीतियों के कारण नजरअंदाज कर दिया गया था।

इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस तस्करी के पीछे कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट तो नहीं है।

