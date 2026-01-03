Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Corruption has plagued the Chinese military with several senior officers fired Xi Jinping is worried
चीनी सेना में लगी भ्रष्टाचार की दीमक, निकाल दिए गए कई बड़े अधिकारी; शी जिनपिंग को टेंशन

चीनी सेना में लगी भ्रष्टाचार की दीमक, निकाल दिए गए कई बड़े अधिकारी; शी जिनपिंग को टेंशन

संक्षेप:

चीन में भ्रष्टाचार बड़ी चुनौती बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 2024 की तुलना मे 12 फीसदी ज्यादा अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सेना के कई अफसरों को भी बर्खास्त कर दिया गया है। 

Jan 03, 2026 07:51 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

चीन में बढ़ता भ्रष्टाचार शी जिनपिंग सरकार के चिंता का सबब बनता जा रहा है। ऊंचे पदों पर आसीन उप मंत्री स्तर के अधिकारी भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। चीन में भ्रष्टाचारी आधिकारियों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। साल 2025 में ऐसे करीब 65 अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं जो कि 2024 से 12 फीसदी ज्यादा हैं। इन लोगों में मंत्रालयों के सीनियर प्रशासनिक अधिकारी, बैंकर, सरकारी कंपनियों के अधिकारी और कई नामी विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष शामिल हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

चीन के सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन (CCDI) ने कहा है कि 2025 में भ्रष्टाचारी अधिकारियों की पकड़ बीते साल से ज्यादा हुई है। 2024 में ऐसे 58 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि 72 साल के शी जिनपिंग के इस तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार बड़ी चुनौती बनी हुई है। उन्होंने छोटे और बड़े भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है।

सेना में भयंकर भ्रष्टाचार की दीमक

चीन की मीडिया का कहना है कि कुछ ही सालों में लाखों अधिकारियों को सजा मिल चुकी है। इसमें सेना में उच्च पदों पर आसीन अधिकारी भी हैं। पिछले साल चले अभियान में सेना के कई टॉप जनरल्स को भी बर्खास्त कर दिया गया। अक्टूबर में अपने भाषण में शी जिनपिंग ने कहा था कि देश के लिए भ्रष्टाचार बड़ी चुनौती बनी हुई है। हाल ही में ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स की पूर्व वाइस चेयरवुमन झांग शिपिंग को गिरफ्तार किया गया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के बड़े अधिकारी बड़े-बड़े घोटालों में शामिल हैं। 12 से 14 जनवरी के बीच सीसीडीआई एक प्लेनरी सेशन करने वाली है जिसमें 2026 को लेकर योजना पेश की जाएगी। बता दें कि चीन में कई बार भ्रष्टाचारियों को मृत्यु दंड तक दे दिया जाता है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
China

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।