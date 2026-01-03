चीनी सेना में लगी भ्रष्टाचार की दीमक, निकाल दिए गए कई बड़े अधिकारी; शी जिनपिंग को टेंशन

संक्षेप: चीन में भ्रष्टाचार बड़ी चुनौती बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 2024 की तुलना मे 12 फीसदी ज्यादा अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सेना के कई अफसरों को भी बर्खास्त कर दिया गया है।

चीन में बढ़ता भ्रष्टाचार शी जिनपिंग सरकार के चिंता का सबब बनता जा रहा है। ऊंचे पदों पर आसीन उप मंत्री स्तर के अधिकारी भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। चीन में भ्रष्टाचारी आधिकारियों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। साल 2025 में ऐसे करीब 65 अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं जो कि 2024 से 12 फीसदी ज्यादा हैं। इन लोगों में मंत्रालयों के सीनियर प्रशासनिक अधिकारी, बैंकर, सरकारी कंपनियों के अधिकारी और कई नामी विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष शामिल हैं।

चीन के सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन (CCDI) ने कहा है कि 2025 में भ्रष्टाचारी अधिकारियों की पकड़ बीते साल से ज्यादा हुई है। 2024 में ऐसे 58 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि 72 साल के शी जिनपिंग के इस तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार बड़ी चुनौती बनी हुई है। उन्होंने छोटे और बड़े भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है।

सेना में भयंकर भ्रष्टाचार की दीमक चीन की मीडिया का कहना है कि कुछ ही सालों में लाखों अधिकारियों को सजा मिल चुकी है। इसमें सेना में उच्च पदों पर आसीन अधिकारी भी हैं। पिछले साल चले अभियान में सेना के कई टॉप जनरल्स को भी बर्खास्त कर दिया गया। अक्टूबर में अपने भाषण में शी जिनपिंग ने कहा था कि देश के लिए भ्रष्टाचार बड़ी चुनौती बनी हुई है। हाल ही में ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स की पूर्व वाइस चेयरवुमन झांग शिपिंग को गिरफ्तार किया गया था।