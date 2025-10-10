मैं तो शॉक में...नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर ऐसा क्यों बोलीं मारिया कोरिना मचाडो, देखें VIDEO

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो की पहली प्रतिक्रिया आई है। कोरिना ने अपनी जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि वह शॉक में हैं। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना की जीत के बाद एडमंडो गोंजालेज उरुटिया ने उन्हें फोन किया था। इस दौरान कोरिया आश्चर्यमिश्रित खुशी जताती नजर आईं। इस पर गोंजालेज ने भी कहा कि वह भी काफी ज्यादा खुश और हैरान हैं। बता दें कि जब पिछले साल कोरिना के राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने पर रोक लग गई थी तो एडमंडो ने उनकी जगह ली थी। वहीं, जब नॉर्वेजियन नोबल इंस्टीट्यूट के निदेशक क्रिस्टियन बर्ग हार्पविकेन ने उन्हें फोन कर विजेता होने की जानकारी दी तो वह आंसुओं में डूब गईं।



वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाली कोरिना को बधाई देते हुए हार्पविकेन भी काफी भावुक नजर आए। वहीं, कोरिना मचाडो ने कहा कि उनके पास शब्द नहीं हैं। नोबेल प्राइज के एक्स अकाउंट पर जारी वीडियो में कोरिना बात करते हुए काफी ज्यादा इमोशनल नजर आ रही हैं। मचाडो ने नोबेल इंस्टीट्यूट के निदेशक से बात करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि यह एक आंदोलन है। यह मेरी निजी नहीं, बल्कि पूरे समाज की उपलब्धि

है। मैं अकेले इसे डिजर्व नहीं करती हूं।