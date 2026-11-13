मरने के बाद भी लोगों को सजा दिलवा रहे खामेनेई, ईरान में कॉमेडियन को पांच साल कैद

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के मौते के 9 महीने बाद भी उनके खिलाफ बात करने वालों को सजा मिल रही है। हाल में एक कॉमेडियन को खामेनेई का मजाक उड़ाने के लिए पांच साल की सजा मिली है।

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद भी उनके कारण कई लोगों को सजा मिल रही है। हाल में एक मामला सामने आया है, जिसमें एक ईरानी कॉमेडियन को दिवंगत खामेनेई की आवाज में बात करने के लिए पांच साल की सजा सुनाई गई है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक, दोषी ने खामेनेई की आवाज में बात करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसके बाद कोर्ट में चले मुकदमे में उसका दोष सिद्ध हो गया। इस मामले में उसे पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है।

मानवाधिकार वेबसाइट 'हराना' ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि एक व्यंग्यात्मक वीडियो के लिए कॉममेडियन और ब्लॉगर सईद शकीबा को सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, खामेनेई की आवाज में वीडियो बनाने की वजह से शकीबा को अक्तूबर में गिरफ्तार किया गया था। एक महीने से भी कम समय के अंदर मुकदमा चलाकर उसे सजा सुना दी गई है। गिरफ्तारी के बाद से ही वह ईरानी जेल में बंद है।

खामेनेई के खिलाफ आपत्तिजनक हालात ईरानी मीडिया के मुताबिक दो हफ्ते चले इस मुकदमे में शकीबा को इस सजा की आधिकारिक जानकारी दे दी गई है। ईरान की न्यायपालिका की आधिकारिक बेवसाइट के मुताबिक, कोर्ट ने कॉमेडियन द्वारा पब्लिश की गई सामग्री को आपत्तिजनक माना है। इतना ही नहीं इसे ईरान के कानून के खिलाफ भी माना गया है। लंबी बहस के बाद शकीबा को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है।