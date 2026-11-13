मरने के बाद भी लोगों को सजा दिलवा रहे खामेनेई, ईरान में कॉमेडियन को पांच साल कैद
ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के मौते के 9 महीने बाद भी उनके खिलाफ बात करने वालों को सजा मिल रही है। हाल में एक कॉमेडियन को खामेनेई का मजाक उड़ाने के लिए पांच साल की सजा मिली है।
ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद भी उनके कारण कई लोगों को सजा मिल रही है। हाल में एक मामला सामने आया है, जिसमें एक ईरानी कॉमेडियन को दिवंगत खामेनेई की आवाज में बात करने के लिए पांच साल की सजा सुनाई गई है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक, दोषी ने खामेनेई की आवाज में बात करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसके बाद कोर्ट में चले मुकदमे में उसका दोष सिद्ध हो गया। इस मामले में उसे पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है।
मानवाधिकार वेबसाइट 'हराना' ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि एक व्यंग्यात्मक वीडियो के लिए कॉममेडियन और ब्लॉगर सईद शकीबा को सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, खामेनेई की आवाज में वीडियो बनाने की वजह से शकीबा को अक्तूबर में गिरफ्तार किया गया था। एक महीने से भी कम समय के अंदर मुकदमा चलाकर उसे सजा सुना दी गई है। गिरफ्तारी के बाद से ही वह ईरानी जेल में बंद है।
खामेनेई के खिलाफ आपत्तिजनक हालात
ईरानी मीडिया के मुताबिक दो हफ्ते चले इस मुकदमे में शकीबा को इस सजा की आधिकारिक जानकारी दे दी गई है। ईरान की न्यायपालिका की आधिकारिक बेवसाइट के मुताबिक, कोर्ट ने कॉमेडियन द्वारा पब्लिश की गई सामग्री को आपत्तिजनक माना है। इतना ही नहीं इसे ईरान के कानून के खिलाफ भी माना गया है। लंबी बहस के बाद शकीबा को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है।
बता दें, अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत इस साल फरवरी में इजरायली और अमेरिकी हमले में हो गई थी। इस हमले में खामेनेई के परिवार के कई सदस्य भी मारे गए थे। उसके बाद शुरू हुए ईरान अमेरिका और इजरायल युद्ध में हजारों लोगों की में जानें गई हैं। हालांकि, इस युद्ध ने पश्चिम एशिया में ईरान को एक अपर हैंड भी दिया है। होर्मुज पर ईरान के वर्चस्व को स्थापित किया है। हमला करने वाले अमेरिका और इजरायल की सरकारें बड़ें संकट में हैं। जहां तक बात अयातुल्ला अली खामेनेई की है, तो वह केवल ईरान के नेता नहीं बल्कि इस्लाम के शिया पंथ के सर्वोच्च नेता भी थे। खामेनेई की मौत पर भारत समेत दुनियाभर के शिया पंथी मुसलमानों ने दुख व्यक्त किया था।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें