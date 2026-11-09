चार हफ्ते तक चले मुकदमे के बाद पिछले हफ्ते कोर्ट ने उन्हें 2004 से 2009 के बीच की गई इन वारदातों के लिए दोषी ठहराया था। सोमवार (9 नवंबर 2026) को सजा की सुनवाई के दौरान जज और अभियोजकों ने कहा कि ब्रांड ने अपनी प्रसिद्धि, पैसे और प्रभाव का दुरुपयोग कर महिलाओं का शोषण किया।

कॉमेडियन रसेल ब्रांड को 10.5 साल की जेल, महिला से रेप और 3 से यौन शोषण के दोषी करार

ब्रिटिश अभिनेता और कॉमेडियन रसेल ब्रांड को एक महिला के साथ दुष्कर्म और तीन अन्य महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में लंदन की साउथवार्क क्राउन कोर्ट ने 10 साल 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। 51 साल ब्रांड, जो अमेरिकी गायिका कैटी पेरी के पूर्व पति भी हैं, को अदालत ने एक "शिकारी" करार दिया।

चार हफ्ते तक चले मुकदमे के बाद पिछले हफ्ते कोर्ट ने उन्हें 2004 से 2009 के बीच की गई इन वारदातों के लिए दोषी ठहराया था। सोमवार (9 नवंबर 2026) को सजा की सुनवाई के दौरान जज और अभियोजकों ने कहा कि ब्रांड ने अपनी प्रसिद्धि, पैसे और प्रभाव का दुरुपयोग कर महिलाओं का शोषण किया।

शोहरत का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी करें: जज का सख्त रुख लंदन की साउथवार्क क्राउन कोर्ट में सजा सुनाते हुए जज जोएल बेनाथान ने कहा कि ब्रांड एक ऐसे यौन शिकारी के रूप में काम कर रहे थे, जिनका मानना था कि "शोहरत और नाम का मतलब यह है कि आप जब चाहें, जैसा चाहें वैसा व्यवहार कर सकते हैं।"

सजा सुनाए जाने से पहले कोर्ट में पीड़िता की ओर से पढ़े गए बयान में कहा गया कि 2009 में हुए दुष्कर्म के उस सदमे और मानसिक आघात को वे पिछले 20 सालों से हर दिन झेल रही हैं। एक अन्य पीड़िता ने बताया कि ब्रांड के रसूख और पैसे के कारण उन्हें डर था कि कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा।

ब्रांड के वकील इयान विंटर ने कोर्ट में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल अब "पूरी तरह से बदल चुके इंसान" हैं और वे शराब और ड्रग्स की लत से उबरकर ईसाई धर्म और पारिवारिक जीवन अपना चुके हैं। हालांकि, अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कड़ी सजा सुनाई।

2004 से 2009 के बीच की वारदात रसेल ब्रांड पर कुल 7 मामले दर्ज थे। जूरी ने उन्हें एक दुष्कर्म और तीन यौन उत्पीड़न के मामलों में दोषी पाया, जबकि दो अन्य दुष्कर्म के आरोपों और एक अप्राकृतिक हमले के प्रयास के मामले में उन्हें बरी कर दिया गया।

पिछले हफ्ते दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद कोर्ट ने ब्रांड की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें सीधे हिरासत में ले लिया गया था।

लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ब्रांड के खिलाफ दो अन्य दुष्कर्म के दावों की भी अलग से जांच कर रही है।