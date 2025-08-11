Colombian presidential candidate Senator Miguel Uribe shot in head Bogota rally dies कोलंबिया के सांसद और राष्ट्रपति पद के दावेदार की मौत, रैली के दौरान सिर में लगी थी गोली, International Hindi News - Hindustan
कोलंबिया के सांसद और राष्ट्रपति पद के दावेदार की मौत, रैली के दौरान सिर में लगी थी गोली

कोलंबिया के सांसद और राष्ट्रपति पद के दावेदार की मौत, रैली के दौरान सिर में लगी थी गोली

पुलिस के अनुसार, मुख्य साजिशकर्ता हर्नांडेज का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और इंटरपोल के साथ फाइल लगी है। उसने मिगुएल उरिबे पर हमले को लेकर पूरा प्लान तैयार किया, शूटर को हायर किया और उसे बंदूक भी मुहैया कराई थी।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 05:57 PM
कोलंबियाई सीनेटर मिगुएल उरिबे की मौत हो गई है। बीते जून में बोगोटा में रैली के दौरान उनके सिर में गोली मारी गई थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सोमवार को उरिबे के परिवार के हवाले से यह जानकारी दी। 39 साल के उरिबे दक्षिणपंथी विपक्ष के संभावित राष्ट्रपति उम्मीदवार भी थे। इसी साल 7 जून को एक रैली के दौरान उन्हें तीन बार गोली मारी गई, जिसमें दो गोलियां उनके सिर में लगी थीं। इसके बाद से ही गंभीर हालात में उनका इलाज चल रहा था।

जुलाई में कोलंबिया की पुलिस ने बताया कि उन्होंने इस मामले में 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 15 साल का हत्यारा भी शामिल था। पुलिस ने एल्डर जोस अर्टेगा हर्नांडेज को भी गिरफ्तार किया, जिसे उरिबे पर हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। पुलिस प्रमुख कार्लोस फर्नांडो ट्रियाना बेल्ट्रान ने कहा कि हर्नांडेज ने पूरी प्लानिंग की थी। हमले से पहले, उसके दौरान और बाद में क्या करना है; पूरी योजना बनाई गई थी।

साजिशकर्ता का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस के अनुसार, हर्नांडेज का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और इंटरपोल के साथ फाइल लगी है। उसने मिगुएल उरिबे पर हमले को लेकर पूरा प्लान तैयार किया, शूटर को हायर किया और उसे बंदूक भी मुहैया कराई थी। कोलंबिय के रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि अर्टेगा हर्नांडेज ने इस अपराध को अंजाम देने के लिए लगभग 250 हजार डॉलर में सौदा किया था। मालूम हो कि उरिबे डेमोक्रेटिक सेंटर पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में 2026 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की अपनी मंशा जाहिर की थी।

