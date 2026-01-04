वेनेजुएला के बाद अब इस देश का नंबर? डोनाल्ड ट्रंप ने दी सीधी धमकी; हालात बिगड़ने की आशंका

संक्षेप: डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कैरिबियन में ड्रग तस्करी जहाजों से लड़ने के लिए सैन्य तैनाती के गुस्तावो पेट्रो आलोचक रहे हैं। ट्रंप ने बीते दिनों कहा था कि वे कोलंबिया में ड्रग बनाने वाली प्रयोगशालाओं पर हमला करने से इनकार नहीं करेंगे।

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप से चेतावनी मिली है, जिसमें कहा गया कि वे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन के बाद न्यूयॉर्क लाने के बीच यह बयान आया। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, 'वह कोकेन बना रहे हैं और उन्हें अमेरिका भेज रहे हैं, इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा।' अपने सबसे करीबी सहयोगी मादुरो का नाम लिए बिना पेट्रो ने अमेरिकी कार्रवाई को लैटिन अमेरिका की संप्रभुता पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि इससे मानवीय संकट पैदा होगा।

डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कैरिबियन में ड्रग तस्करी जहाजों से लड़ने के लिए सैन्य तैनाती के गुस्तावो पेट्रो आलोचक रहे हैं। ट्रंप ने बीते दिनों कहा था कि वे कोलंबिया में ड्रग बनाने वाली प्रयोगशालाओं पर हमला करने से इनकार नहीं करेंगे, जिसे पेट्रो ने आक्रमण की धमकी बताया था। मालूम हो कि ट्रंप और पेट्रो के बीच गहरा तनाव मुख्य रूप से ड्रग तस्करी, प्रवासन और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर है। 2025 में इस तनाव की शुरुआत निर्वासित कोलंबियाई प्रवासियों को वापस लेने से इनकार करने पर हुई, जब पेट्रो ने अमेरिकी सैन्य विमानों को उतरने से रोका था। इसके बाद, ट्रंप ने टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकी दी थी।