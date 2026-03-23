Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कोलंबिया में टेकऑफ के साथ ही हादसा, 80 सैनिकों को ले जा रहा विमान बना आग का गोला

Mar 23, 2026 10:42 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share

दक्षिणी कोलंबिया के पुटुमायो क्षेत्र में सोमवार सुबह एक भयावह विमान दुर्घटना हुई है। कोलंबियाई वायु सेना का लॉकहीड मार्टिन हरक्यूलिस सी-130 परिवहन विमान इक्वाडोर सीमा के निकट प्यूर्टो लेगुइजामो हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

कोलंबिया में टेकऑफ के साथ ही हादसा, 80 सैनिकों को ले जा रहा विमान बना आग का गोला

दक्षिणी कोलंबिया के पुटुमायो क्षेत्र में सोमवार सुबह एक भयावह विमान दुर्घटना हुई है। कोलंबियाई वायु सेना का लॉकहीड मार्टिन हरक्यूलिस सी-130 परिवहन विमान इक्वाडोर सीमा के निकट प्यूर्टो लेगुइजामो हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो फुटेज में विमान के मलबे को भीषण आग की लपटों में घिरा हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी तक हताहतों की संख्या आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं हुई है।

रक्षा मंत्री पेड्रो अर्नुल्फो सांचेज ने एक बयान में पुष्टि की कि विमान सशस्त्र बलों के सैनिकों को ले जा रहा था। उन्होंने कहा कि विमान पुटुमायो के प्यूर्टो लेगुइजामो से उड़ान भरने का प्रयास कर रहा था, जब यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सैन्य इकाइयां पहले ही घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन पीड़ितों की सटीक संख्या और दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है।

80 सैनिकों की मरने की आशंका

कोलंबिया की सेना ने सोमवार को बताया कि देश के दक्षिणी हिस्से में एक परिवहन विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से लगभग 80 सैनिकों के मारे जाने की आशंका है। न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार, हर्क्यूलिस विमान में दो प्लाटून ( कुल 80 सैनिक ) सवार थे, जो इक्वाडोर की दक्षिणी सीमा के निकट स्थित प्यूर्टो लेगुइजामो से उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सेना के अनुसार, विमान टेकऑफ के दौरान ही क्रैश हो गया।

वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विमान टेकऑफ के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ और यह घटना शहरी क्षेत्र से मात्र 3 किलोमीटर दूर हुई। बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक मृतकों या घायलों की आधिकारिक संख्या की पुष्टि नहीं की है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।