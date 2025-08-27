Colombian government claim Villagers kidnapped 34 soldiers on orders of rebel groups कोलंबिया में 34 सैनिकों का अपहरण, सरकार ने कहा- सूचना देने वाले को 5000 डॉलर का इनाम, International Hindi News - Hindustan
विदेश न्यूज़
Colombian government claim Villagers kidnapped 34 soldiers on orders of rebel groups

दक्षिण कोलंबिया में विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे 34 सैनिकों को एक विद्रोही समूह के इशारे पर काम कर रहे ग्रामीणों ने अपहरण कर लिया है। यह जानकारी कोलंबिया सरकार ने दी है।

Bhasha बोगोटाWed, 27 Aug 2025 08:57 AM
दक्षिण कोलंबिया में विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे 34 सैनिकों को एक विद्रोही समूह के इशारे पर काम कर रहे ग्रामीणों ने अपहरण कर लिया है। यह जानकारी कोलंबिया सरकार ने दी है। कोलंबिया के रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने मंगलवार को कहा कि सेना ग्वावियारे प्रांत में बंधक बनाए गए सैनिकों की रिहाई के लिए अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करेगी और अपहरण में शामिल विद्रोहियों की सूचना देने वाले को 5000 डॉलर का इनाम देने की घोषणा की।

सैनिकों को बंधक बनाकर रखे हैं ग्रामीण

सांचेज ने पत्रकारों से कहा कि यह कार्रवाई गैरकानूनी है और इससे क्षेत्र में बड़े खतरे के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान में रुकावट आ रही है। उन्होंने बताया कि सैनिकों को रविवार से एल रेटोर्नो गांव के पास बंधक बनाकर रखा गया है, जहां एफएआरसी (रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया) के 10 विद्रोही एक मुठभेड़ में मारे गए थे। ग्रामीण, जो सैनिकों को बंदी बनाए हुए हैं, एक मृत विद्रोही के शव की मांग कर रहे हैं, जिसे प्रांतीय राजधानी के मुर्दाघर में ले जाया गया है।

सुरक्षित रिहाई के लिए प्रयास जारी

गौरतलब है कि 2016 में कोलंबिया सरकार और एफएआरसी के बीच शांति समझौता होने के बावजूद, कुछ असंतुष्ट विद्रोही समूह अब भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, जो हिंसा और तनाव को बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में सरकार बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। फिलहाल इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि बहुत जल्द सफलता मिल जाएगी।

International News In Hindi International News

