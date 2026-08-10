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कोलंबिया में आफत, 7.4 तीव्रता का भूकंप...मची अफरा-तफरी, दो की मौत

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, बोगोटा
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लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किये गए। इसके चलते काफी ज्यादा अफरा-तफरी मच गई। लोगों को घबराहट में अपने घरों एवं इमारतों से बाहर निकलने को मजबूर होना पड़ा।

लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किये गए। इसके चलते काफी ज्यादा अफरा-तफरी मच गई। लोगों को घबराहट में अपने घरों एवं इमारतों से बाहर निकलने को मजबूर होना पड़ा। भूंकप के झटके पड़ोसी इक्वाडोर में भी महसूस किए गए।ताजा अपडेट के मुताबिक भूकंप के बाद कई घर गिर गए। इसमें दो लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और कोलंबिया की संबंधित एजेंसी ने भूकंप की तीव्रता 7.4 होने की जानकारी दी। दोनों एजेंसियों ने बताया कि भूकंप का केंद्र सतह से काफी नीचे था। दोनों ने भूकंप का केंद्र सैन होज़े डेल पाल्मार में बताया, जो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में स्थित एक इलाका है। अधिकारियों ने नुकसान या घायलों की जानकारी तत्काल नहीं दी है।

कहां था भूकंप का केंद्र

कोलंबियाई जियोलॉजिकल सर्विस के मुताबिक भूकंप का केंद्र चोको प्रांत में, प्रशांत तट पर था। शुरू में इसका तीव्रता 6.6 बताई गई थी। दोनों एजेंसियों ने भूकंप के केंद्र को सैन होस डेल पल्पर में बताया, जो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में है। एजेंसियों के मुताबिक भूकंप सोमवार, 10 अगस्त को स्थानीय समयानुसार सुबह 7:34 बजे आया। वहीं, दक्षिण अमेरिकी देश की फेडरल एजेंसी के अनुसार, इसकी गहराई 79 किमी या उससे अधिक दर्ज की गई। यूएसजीएस ने बताया कि भूकंप का केंद्र सैन होस डेल पल्पर से 5 किमी पूर्व में था।

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इमारतों में नजर आईं दरारें

सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें इमारतों में दरारें और लोग सड़कों पर गिरते हुए नजर आ रहे है। यह नजारा,मनीज़ालेस के एल केबल तक भी नजर आया, जो सान होजे डेल पामर से 120 किलोमीटर दूर है। स्थानीय मीडिया में आए फुटेज में अन्य नजदीकी शहरों की आवासीय और कार्यालय की इमारतों में हुए नुकसान को दिखाया गया। ब्लू रेडियो ने काली, अर्मेनिया और पेरेरा के साथ-साथ मेडेलिन में भी इमारतों में दरारें होने की जानकारी दी। कोलंबिया के तीसरे सबसे बड़े शहर के मेयर कॉली ने भारी नुकसान की सूचना दी। समाचार चैनलों ने कुछ इमारतों की फुटेज दिखाई, जिनकी बाहरी दीवारें भूकंप से उधड़ गई थीं। सायरन बजने के बाद बोगोटा में कुछ लोग अपने नाइट ड्रेस में ही सड़क पर भागते नजर आए।

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कोलंबिया में आया यह भूकंप जून के अंत में वेनेजुएला में दो लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले भूकंपों के बाद आया। उन भूकंपों ने सैकड़ों इमारतों को नष्ट कर दिया और 5,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कोलंबिया के इस भूकंप की 79 किमी की गहराई का मतलब है कि यह उस हिसाब से मध्यम गंभीरता का है। वेनेजुएला के जून वाले भूकंपों में बहुत शक्ति थी क्योंकि वे 10–22 किमी की गहराई में छोटे थे।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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