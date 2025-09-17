Colombia blocks US arms imports amid differences over drug war certification अमेरिका को इस देश ने दिया जोर का झटका, हथियारों की खरीद पर तुरंत लगाई रोक, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Colombia blocks US arms imports amid differences over drug war certification

अमेरिका को इस देश ने दिया जोर का झटका, हथियारों की खरीद पर तुरंत लगाई रोक

कोलंबिया ने अमेरिका को करारा झटका दिया है। कोलंबिया ने अपने सबसे बड़े सैन्य साझेदार अमेरिका से हथियारों की खरीद को रोक दिया है। आंतरिक मंत्री अरमांडो बेनेडेटी ने इस फैसले की घोषणा की। मंत्री अरमांडो बेनेडेटी ने कहा कि कहा कि अब से संयुक्त राज्य अमेरिका से हथियार नहीं खरीदे जाएंगे।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, बोगोटाWed, 17 Sep 2025 03:58 PM
अमेरिकी राष्ट्रपति इस समय टैरिफ-टैरिफ का खेल खेल रहे हैं। वे आए दिन टैरिफ बढ़ाने की धमकी देते रहते हैं। टैरिफ युद्ध के बीच कोलंबिया ने अमेरिका को करारा झटका दिया है। कोलंबिया ने अपने सबसे बड़े सैन्य साझेदार अमेरिका से हथियारों की खरीद को रोक दिया है। आंतरिक मंत्री अरमांडो बेनेडेटी ने इस फैसले की घोषणा की। यह घोषणा राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के उस बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने अमेरिका पर कोलंबिया की घरेलू राजनीति में दखल देने और अगले साल होने वाले चुनावों से पहले 'कठपुतली राष्ट्रपति' की तलाश करने का आरोप लगाया था। बेनेडेटी ने ब्लू रेडियो को दिए साक्षात्कार में कहा कि अब से... संयुक्त राज्य अमेरिका से हथियार नहीं खरीदे जाएंगे।

अल जजीरा के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कोलंबिया को ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया और आरोप लगाया कि इस देश ने कोकीन उत्पादन को 'अब तक के उच्चतम स्तर' तक बढ़ने दिया। हालांकि यह कदम काफी हद तक प्रतीकात्मक है, लेकिन इसने पहले से ही तनावपूर्ण गठबंधन में और तनाव बढ़ा दिया है, जो कोलंबिया में बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों के निर्वासन को लेकर विवादों का सामना कर रहा है।

पेट्रो ने एक्स पर कई पोस्ट में अपनी सरकार की नशा-विरोधी नीति का बचाव किया और जोर देकर कहा कि उनके कार्यकाल में पिछली सरकारों की तुलना में अधिक कोकीन जब्त की गई है। एक मंत्रिस्तरीय बैठक में उन्होंने घोषणा की कि कोलंबिया को अमेरिका द्वारा ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा और कहा कि उन्हें अमेरिकी सहायता की कोई परवाह नहीं है। पेट्रो ने कहा कि हम ही हैं जो उनकी मदद करते हैं, क्योंकि समस्या उनकी है, हमारी नहीं। उन्होंने सुझाव दिया कि कोलंबिया की सेना अमेरिकी 'सहायता' पर अपनी निर्भरता कम करेगी।

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, कोलंबिया में नशा-विरोधी अभियानों के लिए अमेरिकी सहायता लगभग 380 मिलियन डॉलर प्रति वर्ष है। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप द्वारा सूची से हटाए जाने का इन फंडों पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की इस आलोचना का जवाब देते हुए कि वे ड्रग युद्ध से निपटने में 'अनियमित' थे, पेट्रो ने पलटवार करते हुए कहा कि लैटिन अमेरिकी जलक्षेत्र में नागरिक नौकाओं पर बमबारी करना 'वास्तव में अनियमित' था। वे ट्रंप के उस आदेश का जिक्र कर रहे थे, जिसमें उन्होंने वेनेजुएला की दो नौकाओं पर हमला करने का आदेश दिया था, जिन पर कथित तौर पर ड्रग कार्टेल द्वारा संचालित होने का आरोप था। पेट्रो ने एक्स पर लिखा कि समुद्र के रास्ते आने वाला अधिकांश कोकीन बंदरगाहों से कंटेनरों में आता है और स्पीडबोटों के बजाय बड़े जहाजों पर जाता है।

अल जजीरा के अनुसार, पेट्रो ने कोलंबिया को अमेरिकी हितों के सामने 'घुटने टेकने' या कोका उगाने वाले किसानों को 'पीटने' की इजाजत नहीं देने की कसम खाई है। 2022 में सत्ता संभालने के बाद से उन्होंने अमेरिका के नेतृत्व वाले ड्रग्स के खिलाफ युद्ध में बदलाव की वकालत की है और उन्मूलन के बजाय सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। सरकारी और संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कोलंबिया में कोका की खेती में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय ने बताया कि 2023 तक कोका की खेती का क्षेत्रफल लगभग तीन गुना बढ़कर 2,53,000 हेक्टेयर हो गया।

एक्स पर लिखते हुए पेट्रो ने इस वृद्धि का श्रेय वैश्विक मांग को दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया को अपनी नशा-विरोधी नीति बदलने की जरूरत है क्योंकि यह असफल रही है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका में कोकीन का उपयोग केवल इसलिए स्थिर हुआ है, क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर फेंटेनाइल का सेवन शुरू हो गया है, जो 30 गुना अधिक घातक है। बता दें कि पेट्रो अक्सर ट्रंप से भिड़ते रहे हैं, अमेरिकी प्रत्यर्पण अनुरोधों को ठुकराकर और प्रवासियों तथा वेनेजुएला के खिलाफ वाशिंगटन की कार्रवाई की निंदा करके आलोचनाओं का सामना करते रहे हैं। उन्होंने गाजा युद्ध के कारण 2024 में इजरायल के साथ राजनयिक संबंध भी तोड़ दिए।

