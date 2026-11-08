दो ट्रेनों के बीच हुई भीषण टक्कर, सात लोगों की मौत और सैकड़ों घायल; कहां हुआ हादसा
मिस्र में रविवार को दो ट्रेनों के बीच हुई टक्कर में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और लगभग 90 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। परिवहन मंत्रालय के अनुसार, दुर्घटना राजधानी काहिरा से लगभग 52 किलोमीटर दूर गीज़ा प्रांत के अल-अय्यत जिले में हुई।
मिस्र में रविवार को दो ट्रेनों के बीच हुई टक्कर में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। परिवहन मंत्रालय के अनुसार, दुर्घटना राजधानी काहिरा से लगभग 52 किलोमीटर दूर गीज़ा प्रांत के अल-अय्यत जिले में हुई। दक्षिण-पश्चिमी फयूम प्रांत की ओर जाने वाली एक ट्रेन ने दक्षिणी प्रांत असवान जा रही ट्रेन को पीछे से टक्कर मारी।
घायलों को ले गए अस्पताल
मंत्रालय ने बताया कि इस दुर्घटना में एक ट्रेन पटरी से उतर गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दुर्घटना में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। राष्ट्रपति अब्देल-फतह अल-सिसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए दुर्घटना की त्वरित जांच का आदेश दिया है।
आपातकालीन व्यवस्था लागू
मिस्र रेलवे प्राधिकरण ने कहा कि मलबे को हटाने और सामान्य ट्रेन सेवा को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए आपातकालीन टीम और क्रेन को घटनास्थल पर भेजा गया। सितंबर में, इसी जिले में दो मालगाड़ियों की आपस में टक्कर हो जाने पर एक ट्रेन चालक और उसका सहायक घायल हो गया था।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।