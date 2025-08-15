अब पाकिस्तान में फटे बादल, 24 घंटे में 117 लोगों की मौत; पसरा तबाही का मंजर

पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम में भारी बारिश और अचानक बाढ़ ने 117 लोगों की जान ले ली, सैकड़ों लोग लापता हैं। बचाव कार्य जारी हैं, और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती बारिश ने तबाही को और गंभीर किया है।

पाकिस्तान में बादल फटने के बाद आई अचानक बाढ़ से भीषण तबाही की आशंका जताई जा रही है। पड़ोसी मुल्क के उत्तर-पश्चिमी और अन्य क्षेत्रों में बारिश के कारण कम से कम 117 लोगों की मौत हो गई है और बड़े स्तर पर तबाही देखी गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 1,300 पर्यटकों को प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला गया है। 26 जून से अब तक बारिश से संबंधित घटनाओं में 360 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।

सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, हाल की अधिकांश मौतें उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में दर्ज की गई हैं। गिलगित-बाल्टिस्तान के घाजर जिले में गुरुवार को बाढ़ में बह जाने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर जिले में बादल फटने के कारण बाढ़ आ गई, जिससे महिलाओं और बच्चों समेत 16 लोग मारे गए। बचाव अधिकारी अमजद खान ने बताया कि 17 अन्य लोग बह गए और अभी भी लापता हैं। उत्तर-पश्चिम के बट्टाग्राम जिले में भी बाढ़ ने 10 लोगों की जान ले ली, और 18 अन्य लोग अभी भी लापता हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गुरुवार को बारिश से संबंधित अलग-अलग घटनाओं में सात और लोगों की मौत हो गई।

बचाव और राहत कार्य खैबर पख्तूनख्वा में प्रांतीय आपातकालीन सेवा के प्रवक्ता बिलाल फैजी ने बताया कि बचावकर्मियों ने मंसहरा जिले के सिरन घाटी में बाढ़ और भूस्खलन में फंसे 1,300 पर्यटकों को बचाने के लिए घंटों तक काम किया। गिलगित-बाल्टिस्तान में जुलाई से कई बार बाढ़ आई है, जिसके कारण कराकोरम राजमार्ग पर भूस्खलन हुए हैं। यह राजमार्ग पाकिस्तान और चीन को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापार और पर्यटन मार्ग है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान और लोगों की मौत पर दुख और शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को बचाव और राहत कार्यों को तेज करने का निर्देश दिया है।