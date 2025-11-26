नेपाल में एक बार फिर भिड़े Gen-Z और UML कार्यकर्ता; एक हफ्ते में हिंसा की दूसरी घटना
नेपाल में जेन-जी आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के चलते केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी। अब अगले साल की शुरुआत में आम चुनाव होने हैं, लेकिन देश में राजनीतिक स्थिरता अभी भी नहीं लौटी है। चुनावी तैयारियों के बीच ही बुधवार को फिर तनाव बढ़ गया।
नेपाल में जेन-जी आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के चलते केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी। अब अगले साल की शुरुआत में आम चुनाव होने हैं, लेकिन देश में राजनीतिक स्थिरता अभी भी नहीं लौटी है। चुनावी तैयारियों के बीच ही बुधवार को फिर तनाव बढ़ गया। धनगढ़ी शहर में केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सीपीएन-यूएमएल के कार्यकर्ताओं और जेन जी के युवाओं के बीच झड़प हो गई। यह एक हफ्ते के भीतर इस तरह की दूसरी घटना थी। पुलिस के अनुसार, झड़प में जेन-जी के एक प्रदर्शनकारी को हल्की चोटें आईं हैं।
बताया जा रहा है कि जेन-जी के युवा धनगढ़ी रोड के पास करीब दो घंटे तक जमे रहे और यूएमएल नेता महेश बस्नेत के शहर में आने से पहले विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। झड़प तब भड़की जब बाइक सवार यूएमएल कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से सड़क किनारे खड़े प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया। बस्नेत नेपाल राष्ट्रीय युवा संघ के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने धनगढ़ी जा रहे थे।
पिछले हफ्ते बारा जिले के सिमरा में हुई हिंसा समेत हाल के तनाव को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा कड़ी कर रखी थी, क्योंकि प्रदर्शनकारी लगातार नारे लगा रहे थे। कैलाली जिला पुलिस के मुताबिक, दोनों पक्षों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। जब यूएमएल से जुड़े युवा संघ के कार्यकर्ता भी विरोध स्थल के पास जमा होने लगे तो सुरक्षा और बढ़ा दी गई।
इससे पहले रविवार को भी विराटनगर एयरपोर्ट पर महेश बस्नेत के उतरते ही उनपर हमला हुआ था। बस्नेत इटहरी में युवा लामबंदी कार्यक्रम में जा रहे थे कि एयरपोर्ट रोड पर जेन-जी युवा संजोग गौतम और अर्पित कुंवर ने उनकी गाड़ी पर स्याही फेंक दी। यह घटना सिमरा में हुई हिंसा के कुछ ही दिन बाद की थी, जिसमें जेन जी के 6 युवक घायल हो गए थे।
