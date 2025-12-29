Hindustan Hindi News
Clash in northwest Turkey 6 Islamic State militants and 3 police officers killed
तुर्की में मुठभेड़ के दौरान छह आतंकवादी ढेर, तीन पुलिस अधिकारियों की भी मौत

संक्षेप:

तुर्की में पुलिस से मुठभेड़ में इस्लामिक स्टेट के छह आतंकवादी मारे गए। इस दौरान तीन पुलिसकर्मी भी मारे गए। तुर्की के गृहमंत्री ने यह जानकारी दी है।

Dec 29, 2025 04:13 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, अंकारा
तुर्की में पुलिस से मुठभेड़ में इस्लामिक स्टेट के छह आतंकवादी मारे गए। इस दौरान तीन पुलिसकर्मी भी मारे गए। तुर्की के गृहमंत्री ने यह जानकारी दी है। यह मुठभेड़ सोमवार को इस्तांबुल के दक्षिण में स्थित यालोवा प्रांत में उस समय हुई, जब पुलिस ने एक ऐसे घर में छापेमारी की जहां आतंकवादी छिपे हुए थे। गृह मंत्री अली येरलिकाया ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस के आठ अन्य अधिकारी और एक गार्ड घायल हो गया।

मंत्री ने बताया क्या-क्या हुआ
गृहमंत्री येरलिकाया ने कहा कि यालोवा में ऑपरेशन बड़ी सावधानी के साथ किया गया। वजह, महिलाओं और बच्चों को उस घर में रखा गया था जहां आतंकी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि घर से सभी पांच महिलाएं और छह बच्चे सुरक्षित रूप से निकाले गए। मंत्री ने बताया कि सभी मिलिटेंट तुर्की नागरिक थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन स्थानीय समयानुसार लगभग सुबह 2 बजे शुरू हुआ और आधिकारिक रूप से सुबह 9:40 पर समाप्त हुआ। निजी न्यूज चैनल एनटीवी ने पहले बताया कि जैसे ही गोलीबारी सड़कों तक फैली, इलाके के पांच स्कूल पूरे दिन के लिए बंद कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर प्राकृतिक गैस और बिजली की आपूर्ति भी काट दी। वहीं, नागरिकों और वाहनों को इस इलाके में प्रवेश करने से रोक दिया गया था।

100 से अधिक छापेमारियां
गृहमंत्री अली यरलिकाया ने कहा कि यालोवा में यह अभियान देश के 15 प्रांतों में आईएस संदिग्धों के खिलाफ किए गए एक साथ सौ से अधिक छापेमार अभियानों में से एक था। पड़ोसी बुर्सा प्रांत की विशेष बलों को अभियान को मजबूत करने के लिए भेजा गया था। इस बीच, यालोवा के चीफ पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने एक जांच शुरू की। जांच का नेतृत्व करने के लिए पांच अभियोजकों को नियुक्त किया। यह जानकारी न्याय मंत्री यिलमाज तुंक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने कहा कि जांच के लिए पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि उन्होंने संदिग्धों के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी।

लगातार चल रही है कार्रवाई
पिछले हफ्ते, पुलिस ने एक साथ दर्जनों छापे मारे और 115 आतंकवादियों को हिरासत में लिया। यह आतंकी कथित तौर पर क्रिसमस और नए साल के समारोहों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि समूह ने इन समारोहों के दौरान विशेष रूप से गैर-मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आह्वान किया था। इस्लामिक स्टेट ने हाल के वर्षों में तुर्की में कई घातक हमले किए हैं। इनमें 1 जनवरी, 2017 को न्यू ईयर के मौके पर इस्तांबुल के एक नाइटक्लब में हुई गोलीबारी शामिल है, जिसमें 39 लोग मारे गए थे।

