डॉलर के दिन अब लदे, चीनी युआन बने वैश्विक रिजर्व करेंसी; जिनपिंग के आह्वान पर बौखलाएंगे ट्रंप

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में अमेरिका को बड़ा संदेश दे दिया है। जिनपिंग ने हाल ही में अपने एक भाषण में कहा है कि डॉलर के दिन अब लद चुके हैं और दुनिया को एक ऐसी करेंसी की जरूरत है, जिसपर अनिश्चिताओं के बीच भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा है कि चीन एक मजबूत करेंसी की दिशा में काम कर रहा है और युआन को वैश्विक रिजर्व करेंसी के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है।

अपने भाषण में शी जिनपिंग ने कहा कि एक आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए मजबूत आर्थिक आधार, विश्व स्तर की आर्थिक और तकनीकी क्षमता और एक ऐसी करेंसी जरूरी है, जिस पर दुनिया भरोसा करे और जिसका व्यापक इस्तेमाल हो। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए एक प्रभावी केंद्रीय बैंक होना चाहिए, जो मौद्रिक नीति और मैक्रो प्रूडेंशियल मैनेजमेंट को ठीक से लागू कर सके। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी वित्तीय संस्थान और ऐसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र होने चाहिए, जो दुनिया भर की पूंजी को आकर्षित कर सकें और वैश्विक कीमतों को प्रभावित कर सकें।

टाइमिंग है अहम राष्ट्रपति शी ने का यह भाषण चीनी मैगजीन ‘चिउशी’ में शनिवार को प्रकाशित किया गया। खास बात यह है कि यह भाषण जिनपिंग ने 2024 में ही दिया था। ऐसे में इस समय इसे प्रकाशित करने की टाइमिंग दिलचस्प है और जानकारों की मानें तो यह स्पष्ट तौर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट और बढ़ाएगा।