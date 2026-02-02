Hindustan Hindi News
डॉलर के दिन अब लदे, चीनी युआन बने वैश्विक रिजर्व करेंसी; जिनपिंग के आह्वान पर बौखलाएंगे ट्रंप

संक्षेप:

अपने भाषण में शी जिनपिंग ने कहा कि एक वित्तीय महाशक्ति बनने के लिए मजबूत आर्थिक आधार, विश्व स्तर की आर्थिक और तकनीकी क्षमता और एक ऐसी करेंसी जरूरी है, जिस पर दुनिया भरोसा करे और जिसका व्यापक इस्तेमाल हो।

Feb 02, 2026 01:29 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में अमेरिका को बड़ा संदेश दे दिया है। जिनपिंग ने हाल ही में अपने एक भाषण में कहा है कि डॉलर के दिन अब लद चुके हैं और दुनिया को एक ऐसी करेंसी की जरूरत है, जिसपर अनिश्चिताओं के बीच भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा है कि चीन एक मजबूत करेंसी की दिशा में काम कर रहा है और युआन को वैश्विक रिजर्व करेंसी के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है।

अपने भाषण में शी जिनपिंग ने कहा कि एक आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए मजबूत आर्थिक आधार, विश्व स्तर की आर्थिक और तकनीकी क्षमता और एक ऐसी करेंसी जरूरी है, जिस पर दुनिया भरोसा करे और जिसका व्यापक इस्तेमाल हो। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए एक प्रभावी केंद्रीय बैंक होना चाहिए, जो मौद्रिक नीति और मैक्रो प्रूडेंशियल मैनेजमेंट को ठीक से लागू कर सके। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी वित्तीय संस्थान और ऐसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र होने चाहिए, जो दुनिया भर की पूंजी को आकर्षित कर सकें और वैश्विक कीमतों को प्रभावित कर सकें।

टाइमिंग है अहम

राष्ट्रपति शी ने का यह भाषण चीनी मैगजीन ‘चिउशी’ में शनिवार को प्रकाशित किया गया। खास बात यह है कि यह भाषण जिनपिंग ने 2024 में ही दिया था। ऐसे में इस समय इसे प्रकाशित करने की टाइमिंग दिलचस्प है और जानकारों की मानें तो यह स्पष्ट तौर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट और बढ़ाएगा।

ब्रिक्स से खुन्नस खाए हैं ट्रंप

गौरतलब है कि ट्रंप कई मौकों पर डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने वालों को चुनौती दे चुके हैं। उन्होंने भारत, चीन और रूस की अगुवाई वाले ब्रिक्स समूह पर डॉलर का विकल्प तलाशने की कोशिशों का हवाला देते हुए 100 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी। हालांकि भारत समेत समूह के अन्य सदस्य देश वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच डॉलर का तोड़ तलाश रहे हैं। जल्द ही ब्रिक्स समूह एक साझा डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी लॉन्च करने की तैयारी में हैं।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
