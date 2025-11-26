पति कमाकर लाता रहा, अनजान मर्द पर पत्नी ने उड़ाए 1.36 करोड़; ऊपर से 9 लाख का कर्ज
सोचिए, अगर आपकी पत्नी आपकी आठ-दस साल की गाढ़ी कमाई किसी अनजान मर्द पर उड़ा दे, जिसे न आप जानते हों, न उसने कभी आपके घर का मुंह देखा हो, तो कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा, दिल टूटेगा, रोना आएगा। कुछ ऐसा ही चीन के झेंगझौ शहर के लियू नाम के शख्स के साथ हुआ है। इस शख्स ने आठ साल तक हड्डियां गलाकर 11.6 लाख युआन (लगभग 1.36 करोड़ रुपये) जोड़े थे। उसने अपनी सारी जमा-पूंजी पत्नी के हाथ में सौंप दी थी, ताकि उसे लगे कि घर सुरक्षित हाथों में है। लेकिन जब उसने खाता चेक किया तो उसमें सिर्फ 0.3 युआन (यानी हमारे दो पैसे) बचे थे, और ऊपर से परिवार पर 80000 युआन (लगभग 9.5 लाख रुपये) का कर्ज चढ़ चुका था।
लियू ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी पर इतना अंधा भरोसा करूंगा। सारी जिंदगी की कमाई उसे दे दी, और उसने सारा पैसा एक पुरुष लाइव स्ट्रीमर को लुटा दिया। उसने आगे कहा कि जांच करने पर पता चला कि कुल 11.6 लाख युआन में से करीब 6.7 लाख युआन (लगभग 94 लाख रुपये) उसने डौयिन (चीन का टिकटॉक) के एक मेल स्ट्रीमर को गिफ्ट्स के रूप में भेज दिए।
इतना ही नहीं वह स्ट्रीमर को रैंकिंग में ऊपर लाने और कॉम्पिटिशन जिताने के लिए लगातार महंगे-महंगे वर्चुअल गिफ्ट भेजती रही। जब पैसे खत्म हो गए तो ऑनलाइन लोन ले-लेकर भी गिफ्ट्स भेजती रही। चैट रिकॉर्ड्स से यह भी पता चल कि वह स्ट्रीमर से बार-बार 'बेबी' कहलवाने की गुजारिश कर रही थी।
जिमू न्यूज के मुताबिक, लिऊ ने रोते हुए कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी पर इतना भरोसा करूंगा, अपनी सारी जमा-पूंजी सौंप दूंगा और अंत में ऐसा धोखा मिलेगा। मैं खाने-पीने, घर-गृहस्थी और भविष्य के लिए पैसा बचा रहा था, सारा पैसा उसे दे दिया और उसने वो सारा पैसा किसी दूसरे मर्द पर उड़ा दिया। इस दौरान लिऊ ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तुम पर बहुत भरोसा था, लेकिन जो तुमने किया, वो मेरी पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता।
