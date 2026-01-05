Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Chinese President Xi Jinping strong Response on US Action in Venezuela know what said
एकतरफा दादागीरी नहीं चलेगी; वेनेजुएला संकट पर भड़का चीन, ट्रंप को खुली चेतावनी

संक्षेप:

शी जिनपिंग ने कहा कि सभी देशों को अन्य देशों के लोगों द्वारा चुने गए विकास पथों का सम्मान करना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जिसमें प्रमुख देशों को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

Jan 05, 2026 04:33 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अमेरिकी सेना द्वारा एक बड़े सैन्य अभियान में गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया है। इस घटना की चीन ने कड़ी निंदा की है और सख्त लहजे में चेतावनी भी दी है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि कोई भी देश दुनिया का 'पुलिसकर्मी' या 'अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीश' बनने का हकदार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है तथा वेनेजुएला की संप्रभुता पर हमला है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि एकतरफा दादागीरी नहीं चलेगी।

क्या बोले चीनी राष्ट्रपति?

सोमवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वैश्विक मामलों में 'एकतरफा और दादागीरी भरे कृत्यों' की आलोचना करते हुए प्रमुख शक्तियों से अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का सम्मान करने का आग्रह किया। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, शी जिनपिंग ने बीजिंग में आयरलैंड के प्रधानमंत्री मिशेल मार्टिन के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणियां कीं। शी जिनपिंग ने कहा कि सभी देशों को अन्य देशों के लोगों द्वारा चुने गए विकास पथों का सम्मान करना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जिसमें प्रमुख देशों को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। वैश्विक व्यवस्था पर बढ़ते दबाव की चेतावनी देते हुए चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि परिवर्तनों और अराजकता से घिरी दुनिया में एकतरफा और दादागीरी वाले कृत्य अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को गंभीर रूप से कमजोर कर रहे हैं।

रविवार को विदेश मंत्री ने किया था विरोध

इससे पहले रविवार को बीजिंग में चीन-पाकिस्तान विदेश मंत्रियों के रणनीतिक संवाद के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग के विरोध को व्यक्त किया था। वांग ने कहा था कि चीन हमेशा बल के प्रयोग या धमकी का, साथ ही एक देश द्वारा दूसरे देश पर अपनी इच्छा थोपने का विरोध करता है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्थिति तेजी से अस्थिर और जटिल हो गई है, और एकतरफा दादागीरी तेजी से गंभीर होती जा रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक व्यवस्था किसी एक शक्ति द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती।

वांग ने कहा था कि हम कभी यह नहीं मानते कि कोई भी देश विश्व पुलिसकर्मी की भूमिका निभा सकता है, और न ही हम इस बात से सहमत हैं कि कोई भी देश खुद को अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीश होने का दावा कर सकता है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सभी देशों की संप्रभुता और सुरक्षा की पूरी तरह से रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन करने, बुनियादी अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को बनाए रखने, राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करने और वैश्विक शांति और विकास की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।

अमेरिका की हिरासत में हैं मादुरो

बता दें कि मादुरो को शनिवार को एक बड़े सैन्य अभियान के दौरान अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया था और वह वर्तमान में उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के साथ अमेरिकी हिरासत में हैं। उनकी जगह पर डेल्सी रोड्रिगेज ने वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि वेनेजुएला को अमेरिका को पूरी पहुंच देनी होगी या शायद मादुरो से भी बुरे परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

