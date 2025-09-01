एससीओ से ट्रंप को संदेश? शी जिनपिंग बोले- शीत युद्ध और धमकाने वाली मानसिकता का विरोध जरूरी

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के यह बयान अमेरिका के साथ तनाव के बीच आया है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में हाल ही में भारी-भरकम टैरिफ लगाए गए हैं। इसकी वजह से चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनातनी बढ़ी है।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को एससीओ समिट के सेशन की शुरुआत करते हुए दुनिया में धमकाने वाली हरकतों की आलोचना की। उन्होंने अपने भाषण में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दूसरे नेताओं से खास अपील की। जिनपिंग ने कहा कि वे निष्पक्षता और न्याय को अपनाएं। साथ ही, मिलकर शीत युद्ध की मानसिकता, गुटबाजी और धमकाने वाले रवैये का विरोध करें। शी ने आगे कहा, 'आने वाले समय में जब दुनिया में उथल-पुथल और बदलाव हो रहे हैं, हमें शंघाई भावना को कायम रखना होगा। संगठन के काम को और बेहतर करने की जरूरत है।'

शी जिनपिंग के यह बयान अमेरिका के साथ तनाव के बीच आया है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में हाल ही में भारी-भरकम टैरिफ लगाए गए हैं। इसकी वजह से चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा है। हालांकि, दोनों देशों में एक समझौता हुआ लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। यूएस से तनाव रूस और भारत की तरफ भी बढ़ गया है। हाल ही में ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से 50% टैरिफ लगा दिया, क्योंकि ये खरीद यूक्रेन युद्ध के दौरान हुई थी। इस टैरिफ के बाद रूस और चीन दोनों ने ट्रंप के फैसले की निंदा की और भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ को धमकाने वाला करार दिया।