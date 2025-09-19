टैरिफ तनाव के बीच ट्रंप ने जिनपिंग को किया था कॉल, चीनी राष्ट्रपति ने दे दिया दो टूक जवाब
टैरिफ को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोन किया। इस दौरान, चीनी राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि अमेरिका को प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों से बचना चाहिए।
US China Relations: दूसरे कार्यकाल के दौरान तमाम देशों पर टैरिफ लगाने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के संबंध अन्य देशों से खराब हो गए हैं। कोविड के समय से ही अमेरिका और चीन में टकराव था तो भारत-अमेरिका से भी संबंधों में गिरावट देखी गई। इस बीच, शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की। हालांकि, इस दौरान जिनपिंग ने ऐसी बात कह दी, जो शायद ही ट्रंप को पसंद आई हो। इस बातचीत में जिनपिंग ने ट्रंप के सामने व्यापार प्रतिबंधों का मुद्दा उठा दिया और दो टूक कहा कि ऐसे कदम उठाने से उन्हें बचना चाहिए। ट्रंप द्वारा फिर से राष्ट्रपति का पदभार संभालने और चीन पर बहुत ऊंचे शुल्क (टैरिफ) लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की यह जिनपिंग के साथ दूसरी बातचीत है। टैरिफ के कारण दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया है।
चीनी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, जिनपिंग ने ट्रंप के साथ बातचीत में कहा कि अमेरिका को प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों से बचना चाहिए। दोनों नेताओं ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव को कम करने की कोशिश की। जिनपिंग ने ट्रंप से यह भी कहा कि चीनी सरकार कंपनियों की इच्छाओं का सम्मान करती है, क्योंकि वे बाइटडांस लिमिटेड के सोशल वीडियो ऐप टिकटॉक के अमेरिकी परिचालन की बिक्री पर एक समझौते को अंतिम रूप देने और कुछ टैरिफ और निर्यात प्रतिबंधों को वापस लेने के लिए चल रहे सौदे के विस्तार के लिए मध्यस्थता करने पर विचार कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच बहुप्रतीक्षित कॉल से पहले, ट्रंप ने कहा था कि उन्हें लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग ऐप के भविष्य पर एक समझौते पर पहुंचने की उम्मीद है।
बातचीत के बाद क्या बोले ट्रंप?
वहीं, ट्रंप ने बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, "मैंने अभी-अभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक बहुत ही उपयोगी बातचीत पूरी की है। हमने व्यापार, फेंटेनाइल, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने की आवश्यकता और टिकटॉक सौदे को मंजूरी सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रगति की है। मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस बात पर भी सहमत हूं कि हम दक्षिण कोरिया में APEC शिखर सम्मेलन में मिलेंगे, मैं अगले साल की शुरुआत में चीन जाऊंगा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी उचित समय पर अमेरिका आएंगे। बातचीत बहुत अच्छी रही, हम फिर से फोन पर बात करेंगे, टिकटॉक की मंजूरी की सराहना करते हैं और हम दोनों APEC में मिलने के लिए उत्सुक हैं।"
